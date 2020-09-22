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СБУ з початку року відкрила 47 проваджень щодо корупції на митниці

Вівторок, 22 вересня 2020, 02:41
СБУ з початку року відкрила 47 проваджень щодо корупції на митниці

Служба безпеки України з початку року вилучила контрабанди та виявила порушень митних правил на 204 мільйони гривень. За цей час відкрили 47 проваджень, які стосуються корупції на митному кордоні.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Зокрема, незаконні схеми із розмитнення автомобілів були викриті на Поліській, Галицькій та Буковинській митницях. А на Одеській митниці співробітники вимагали кошти від підприємця за безперешкодне проходження митного контролю.

Наразі вже 53 особам повідомили про підозру, зокрема за статтею "Контрабанда". 

За цей же період порушників оштрафували на 32 мільйони. Вони також мають сплатити майже 92 мільйони додаткового мита. 

Нагадаємо: 

  • На Львівщині Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність групи посадовців митниці, які організували корупційну схему ввезення автомобілів у нашу країну.
  • Посадовці Львівської митниці ДФС з підприємцями налагодили схему ввезення на територію України брендового одягу італійського виробництва.

Українська правда

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Теми: СБУмитницякорупція
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