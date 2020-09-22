СБУ с начала года открыла 47 производств по коррупции на таможне

Служба безопасности Украины с начала года изъяла контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 204 миллионов гривен. За это время открыли 47 производств, касающихся коррупции на таможенной границе.

Источник: сообщение СБУ

Детали: В частности, незаконные схемы с растаможки автомобилей были разоблачены на Полесской, Галицкой и Буковинской таможнях. А на Одесской таможне сотрудники требовали деньги от предпринимателя за беспрепятственное прохождение таможенного контроля.

Сейчас уже 53 лицам сообщили о подозрении, в частности по статье "Контрабанда".

За этот же период нарушителей оштрафовали на 32 миллиона. Они также должны заплатить почти 92 млн дополнительной пошлины.

Напомним: