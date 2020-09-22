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СБУ с начала года открыла 47 производств по коррупции на таможне

Вторник, 22 сентября 2020, 02:41
СБУ с начала года открыла 47 производств по коррупции на таможне

Служба безопасности Украины с начала года изъяла контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 204 миллионов гривен. За это время открыли 47 производств, касающихся коррупции на таможенной границе.

Источник: сообщение СБУ

Детали: В частности, незаконные схемы с растаможки автомобилей были разоблачены на Полесской, Галицкой и Буковинской таможнях. А на Одесской таможне сотрудники требовали деньги от предпринимателя за беспрепятственное прохождение таможенного контроля.

Сейчас уже 53 лицам сообщили о подозрении, в частности по статье "Контрабанда".

За этот же период нарушителей оштрафовали на 32 миллиона. Они также должны заплатить почти 92 млн дополнительной пошлины.

Напомним:

  • На Львовщине Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность группы должностных лиц таможни, которые организовали коррупционную схему ввоза автомобилей в нашу страну.
  • Чиновники Львовской таможни ДФС с предпринимателями наладили схему ввоза на территорию Украины брендовой одежды итальянского производства.

Украинская правда
Темы: СБУтаможнякоррупция
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