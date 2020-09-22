Не адвокат Януковича: ГБР получило нового и.о. директора

Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачов, который в августе этого года был назначен на должность заместителя директора ГБР.

Источник: сайт ГБР

Детали: С 2017 по 2019 год Сухачев работал заместителем начальника Департамента Генпрокуратуры. Далее он был занят в Службе внешней разведки.

На сайте указывается, что новый и.о. закончил юридическую академию в Харькове и имеет степень доктора юридических наук.

Как видно из последней декларации, сам Сухачев не имеет в собственности ни квартиры, ни дома. В то же время он имеет право безвозмездного пользования в квартире Баевой Галины.

Новый глава ГБР также обладает автомобилем Toyota Camry, стоимость которой, согласно декларации, составляет 226 тысяч гривен. Его же жена Елена, которая также работала в Генпрокуратуре, пользуется авто марки Lexus, ценою в 420 тысяч гривен.

На банковских счетах Сухачевы сохраняют 39 тысяч долларов и около 300 тысяч гривен.

Ранее возглавлял бюро Александр Соколов. Сейчас он вернулся на должность заместителя директора бюро.

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Напомним: