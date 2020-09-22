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Не адвокат Януковича: ГБР получило нового и.о. директора

Вторник, 22 сентября 2020, 03:35
Не адвокат Януковича: ГБР получило нового и.о. директора
Фото: ГБР

Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачов, который в августе этого года был назначен на должность заместителя директора ГБР.

Источник: сайт ГБР

Детали: С 2017 по 2019 год Сухачев работал заместителем начальника Департамента Генпрокуратуры. Далее он был занят в Службе внешней разведки.

На сайте указывается, что новый и.о. закончил юридическую академию в Харькове и имеет степень доктора юридических наук.

Как видно из последней декларации, сам Сухачев не имеет в собственности ни квартиры, ни дома. В то же время он имеет право безвозмездного пользования в квартире Баевой Галины.

Новый глава ГБР также обладает автомобилем Toyota Camry, стоимость которой, согласно декларации, составляет 226 тысяч гривен. Его же жена Елена, которая также работала в Генпрокуратуре, пользуется авто марки Lexus, ценою в 420 тысяч гривен.

На банковских счетах Сухачевы сохраняют 39 тысяч долларов и около 300 тысяч гривен.

Ранее возглавлял бюро Александр Соколов. Сейчас он вернулся на должность заместителя директора бюро. 

 
Снимок экрана

Напомним:

  • После того, как Ирина Венедиктова оставила должность директора Государственного бюро расследований, возглавлять ГБР по очереди должны были ее заместители Александр Бабиков, который был адвокатом Виктора Януковича и сотрудник СБУ Александр Соколов. 
  • В то же время Бабиков даже временно, но не возглавил ГБР. Причиной этого, вероятно, стал вывод НАПК, согласно которому у Бабикова присутствует конфликт интересов из-за дел Майдана и его работу на Януковича.
  • Соответственно должность занимал только Соколов. Срок его пребывания в статусе и.о. должен был длиться 60 дней и отсчитывался с 17 марта.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ГБР
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