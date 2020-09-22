НАТО вкотре закликає РФ розслідувати отруєння Навального

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію провести прозоре розслідування отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: "Голос Америки"

Пряма мова: "Ми жорстко засудили атаку "Новічком" проти Олексія Навального. Я закликаю Росію провести повне і прозоре розслідування цієї жахливої атаки. Це не просто напад на одну особу, це – атака на фундаментальні демократичні права, це також є серйозними порушенням міжнародного законодавства, а також - за Угодою про контроль озброєння – Конвенції про хімічну зброю".

Деталі: Столтенберг вважає, що використання хімічної зброї вимагає серйозної міжнародної реакції.

Що передувало: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Альянсу немає сумнівів у доказах Берліна про отруєння Алексєя Навального "Новічком" на території РФ, тому Росія повинна відповісти на "серйозні запитання".

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