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НАТО вкотре закликає РФ розслідувати отруєння Навального

Вівторок, 22 вересня 2020, 04:29

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію провести прозоре розслідування отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: "Голос Америки

Пряма мова: "Ми жорстко засудили атаку "Новічком" проти Олексія Навального. Я закликаю Росію провести повне і прозоре розслідування цієї жахливої атаки. Це не просто напад на одну особу, це – атака на фундаментальні демократичні права, це також є серйозними порушенням міжнародного законодавства, а також - за Угодою про контроль озброєння – Конвенції про хімічну зброю".

Деталі: Столтенберг вважає, що використання хімічної зброї вимагає серйозної міжнародної реакції. 

Що передувало: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Альянсу немає сумнівів у доказах Берліна про отруєння Алексєя Навального "Новічком" на території РФ, тому Росія повинна відповісти на "серйозні запитання".

Передісторія: 

  • На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".
  • Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела серед причетних до розслідування повідомили, що Навального отруїли покращеним типом цього нервового агента, від якого він мав померти ще в літаку.
  • Пізніше лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".
  • Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння Навального, і покарати винних.

Теми: НавальнийНАТОРосія


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