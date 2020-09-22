НАТО в очередной раз призывает РФ расследовать отравление Навального

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию провести прозрачное расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь: "Мы жестко осудили атаку "Новичком" против Алексея Навального. Я призываю Россию провести полное и прозрачное расследование этой ужасной атаки. Это не просто нападение на одного человека, это – атака на фундаментальные демократические права, это также являются серьезными нарушением авторских прав, а также – Соглашения о контроле вооружения – Конвенции о химическом оружии".

Детали: Столтенберг считает, что использование химического оружия требует серьезной международной реакции.

Что предшествовало: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО нет сомнений в доказательствах Берлина об отравлении Алексея Навального "Новичком" на территории РФ, поэтому Россия должна ответить на "серьезные вопросы".

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