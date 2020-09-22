НАТО в очередной раз призывает РФ расследовать отравление Навального
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию провести прозрачное расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
Источник: "Голос Америки"
Прямая речь: "Мы жестко осудили атаку "Новичком" против Алексея Навального. Я призываю Россию провести полное и прозрачное расследование этой ужасной атаки. Это не просто нападение на одного человека, это – атака на фундаментальные демократические права, это также являются серьезными нарушением авторских прав, а также – Соглашения о контроле вооружения – Конвенции о химическом оружии".
Детали: Столтенберг считает, что использование химического оружия требует серьезной международной реакции.
Что предшествовало: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО нет сомнений в доказательствах Берлина об отравлении Алексея Навального "Новичком" на территории РФ, поэтому Россия должна ответить на "серьезные вопросы".
Предыстория:
- В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
- Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.
- Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
- Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.