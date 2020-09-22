Пожежа у будинку Шабуніна почалась через підпал – експертиза
Відповідно до висновків експертизи, причиною пожежі у будинку голови правління та співзасновника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна став умисний підпал.
Джерело: Шабунін у facebook
Пряма мова: "Отримали висновки експертизи щодо мого будинку - 100% умисний підпал.
Я не маю права розголошувати матеріали провадження нацполіції, тож дуже прозоро натякну: до їхньої експертизи в мене претензій немає".
Деталі: У документі йдеться, що пожежа почалась із ганку будинку активіста. "Для виникнення стійкого полум’яного горіння був використаний інтенсифікатор процесу горіння, легкозаймиста рідина – бензин, дизельне паливо або газ", – зазначено в експертному висновку.
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Передісторія:
- 23 липня голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що його будинок підпалили, минулося без жертв.
- На підпал будинку активіста відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що чекає від правоохоронців оперативних відповідей.