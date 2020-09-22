Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожежа у будинку Шабуніна почалась через підпал – експертиза

Вівторок, 22 вересня 2020, 06:59
Пожежа у будинку Шабуніна почалась через підпал – експертиза
Фото Шабуніна

Відповідно до висновків експертизи, причиною пожежі у будинку голови правління та співзасновника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна став умисний підпал.

Джерело: Шабунін у facebook

Пряма мова: "Отримали висновки експертизи щодо мого будинку - 100% умисний підпал.

Я не маю права розголошувати матеріали провадження нацполіції, тож дуже прозоро натякну: до їхньої експертизи в мене претензій немає".

Деталі: У документі йдеться, що пожежа почалась із ганку будинку активіста. "Для виникнення стійкого полум’яного горіння був використаний інтенсифікатор процесу горіння, легкозаймиста рідина – бензин, дизельне паливо або газ", – зазначено в експертному висновку.  

Читати також: "Огиднувато-хамська корупція Зеленського – це суддя Вовк". Шабунін про гучні справи, хитання НАБУ і претензії Заходу

Передісторія:

  • 23 липня голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що його будинок підпалили, минулося без жертв.
  • На підпал будинку активіста відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що чекає від правоохоронців оперативних відповідей.

Українська правда
Теми: ЦПКпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ЦПК
Чиновник Міноборони, якого звинуватили у підтримці окупації, написав заяву на звільнення
Чиновник з Міноборони відповів на звинувачення ЦПК: Це спроба дискредитації міністра
За збройні контракти Міноборони відповідає Лієв, який підтримував окупацію Криму – ЦПК 
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: