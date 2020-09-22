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Пожар в доме Шабунина начался из-за поджога – экспертиза

Вторник, 22 сентября 2020, 06:59
Фото Шабунина

Согласно выводам экспертизы, причиной пожара в доме председателя правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" стал умышленный поджог.

Источник: Шабунин в facebook

Прямая речь: "Получили выводы экспертизы относительно моего дома – 100% умышленный поджог.

Я не имею права разглашать материалы производства Нацполиции, поэтому очень прозрачно намекну: к их экспертизы у меня претензий нет".

Детали: В документе говорится, что пожар начался с крыльца дома активиста. "Для возникновения устойчивого пламенного горения был использован интенсификатор процесса горения, легковоспламеняющаяся жидкость – бензин, дизельное топливо или газ", – говорится в экспертном заключении.

Читать также: "Противно-хамская коррупция Зеленского – это судья Вовк". Шабунин о громких дела, качание НАБУ и претензии Запада

Предыстория:

  • 23 июля председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли, обошлось без жертв.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома активиста, заявив, что ждет от правоохранителей оперативных ответов. 

Украинская правда
Темы: ЦПКпожар


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