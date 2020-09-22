Єрмак вибілює бюджет-2021: каже, що не всі гроші Авакову
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що бюджет на 2021 рік збалансований, хоч Міністерству оборони й дістанеться на 127 мільйонів менше ніж у цьому році, інші видатки держбюджету виправдані.
Джерело: Facebook-cторінка Єрмака
Пряма мова: "Урядовці запланували зростання видатків на сектор оборони та безпеки. Плюс майже 21 мільярд гривень. Всього передбачено 267 мільярдів, це найбільше за роки незалежності.
Справді, у цих видатках є дещо дивне: хоч і незначне порівняно із загальною сумою у 117 мільярдів гривень, але етично сумнівне скорочення видатків на Міністерство оборони на 0,11%, або на 127 мільйонів гривень. Однак інші показники в проекті держбюджету цілком виправдані.
Додається у наступному році Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, Службі безпеки. Плюс 10,8% буде у наших прикордонників".
Деталі: Єрмак додав, що "гібридна агресія" Росії проти України комплексна і, щоб зупинити її: "потрібно залучати не лише звичну військову силу, а й увесь арсенал безпеки, який виконує не менше завдань, ніж наші хлопці та дівчата в армії".
Зокрема, він пише, що Росія не економить видатків на безпеку, тому Україна повинна вирівнювати свої можливості захищатися.
Керівник ОП додав, що у проекті держбюджету передбачено збільшення видатків Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
За його словами, повені та лісові пожежі в цьому році повинні були переконати всіх українських політиків, у тому, що не можна економити на рятувальниках, але чомусь і це викликало критику.
Єрмак вважає, що обурення пов'язане з тим, що управління ДСНС та ДПСУ здійснюється через систему Міністерства внутрішніх справ, яким керує міністр Арсен Аваков.
Він думає, що критика проекту бюджету на 2021 рік – це піар перед місцевими виборами.
Також Єрмак обіцяв, що видатки на Офіс президента скоротять під час опрацювання Бюджету-2021 у парламенті.
Що було раніше: Нардепи від різних фракцій та груп розкритикували проект бюджету-2021, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.
Також у суспільстві критикували плани збільшити видатки на Офіс президента та МВС, але зменшити кошти Міністерству оборони.
Нагадаємо:
- Видатки на утримання Офісу президента у проєкті держбюджету на 2021 рік збільшили майже на 40%, оскільки Міністерство фінансів побачило диспропорції у заробітних платах.
- Забезпечення діяльності голови держави та Офісу президента у проекті бюджету на 2021 рік зросло на майже 40% і коштуватиме бюджету 1 млрд 269,1 тис грн.
- 18 вересня у Верховній Раді обговорювали законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021 рік". Перед цим проєкт держбюджету представив міністр фінансів Сергій Марченко.
- 14 вересня Кабінет міністрів оприлюднив на урядовому порталі основні показники проєкту державного бюджету на 2021 рік. Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція – на рівні 7,3%.
- Проєкт держбюджету-2021 передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4% – до 64,6% ВВП, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Він заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.
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