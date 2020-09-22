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Єрмак вибілює бюджет-2021: каже, що не всі гроші Авакову

Вівторок, 22 вересня 2020, 17:23
Єрмак вибілює бюджет-2021: каже, що не всі гроші Авакову
Ельдар Сарахман, УП

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що бюджет на 2021 рік збалансований, хоч Міністерству оборони й дістанеться на 127 мільйонів менше ніж у цьому році, інші видатки держбюджету виправдані.

Джерело: Facebook-cторінка Єрмака

Пряма мова: "Урядовці запланували зростання видатків на сектор оборони та безпеки. Плюс майже 21 мільярд гривень. Всього передбачено 267 мільярдів, це найбільше за роки незалежності.

Справді, у цих видатках є дещо дивне: хоч і незначне порівняно із загальною сумою у 117 мільярдів гривень, але етично сумнівне скорочення видатків на Міністерство оборони на 0,11%, або на 127 мільйонів гривень. Однак інші показники в проекті держбюджету цілком виправдані.

Додається у наступному році Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, Службі безпеки. Плюс 10,8% буде у наших прикордонників".

Деталі: Єрмак додав, що "гібридна агресія" Росії проти України комплексна і, щоб зупинити її:  "потрібно залучати не лише звичну військову силу, а й увесь арсенал безпеки, який виконує не менше завдань, ніж наші хлопці та дівчата в армії".

Зокрема, він пише, що Росія не економить видатків на безпеку, тому Україна повинна вирівнювати свої можливості захищатися.

Керівник ОП додав, що у проекті держбюджету передбачено збільшення видатків Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За його словами, повені та лісові пожежі в цьому році повинні були переконати всіх українських політиків, у тому, що не можна економити на рятувальниках, але чомусь і це викликало критику.

Єрмак вважає, що обурення пов'язане з тим, що управління ДСНС та ДПСУ здійснюється через систему Міністерства внутрішніх справ, яким керує міністр Арсен Аваков.

Він думає, що критика проекту бюджету на 2021 рік – це піар перед місцевими виборами.

Також Єрмак обіцяв, що видатки на Офіс президента скоротять під час опрацювання Бюджету-2021 у парламенті.

Що було раніше: Нардепи від різних фракцій та груп розкритикували проект бюджету-2021, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Також у суспільстві критикували плани збільшити видатки на Офіс президента та МВС, але зменшити кошти Міністерству оборони.

Нагадаємо:

  • Видатки на утримання Офісу президента у проєкті держбюджету на 2021 рік збільшили майже на 40%, оскільки Міністерство фінансів побачило диспропорції у заробітних платах.
  • Забезпечення діяльності голови держави та Офісу президента у проекті бюджету на 2021 рік зросло на майже 40% і коштуватиме бюджету 1 млрд 269,1 тис грн.
  • 18 вересня у Верховній Раді обговорювали законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021 рік". Перед цим проєкт держбюджету представив міністр фінансів Сергій Марченко.
  • 14 вересня Кабінет міністрів оприлюднив на урядовому порталі основні показники проєкту державного бюджету на 2021 рік. Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція – на рівні 7,3%.
  • Проєкт держбюджету-2021 передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4% – до 64,6% ВВП, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Він заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

Читайте також: Бюджет 2021. Які зміни уряд запланував для українців на наступний рік

Українська правда

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Теми: Андрій ЄрмакАваковбюджетОфіс президентаМВС
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