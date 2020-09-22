Єрмак вибілює бюджет-2021: каже, що не всі гроші Авакову

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що бюджет на 2021 рік збалансований, хоч Міністерству оборони й дістанеться на 127 мільйонів менше ніж у цьому році, інші видатки держбюджету виправдані.

Джерело: Facebook-cторінка Єрмака

Пряма мова: "Урядовці запланували зростання видатків на сектор оборони та безпеки. Плюс майже 21 мільярд гривень. Всього передбачено 267 мільярдів, це найбільше за роки незалежності.

Справді, у цих видатках є дещо дивне: хоч і незначне порівняно із загальною сумою у 117 мільярдів гривень, але етично сумнівне скорочення видатків на Міністерство оборони на 0,11%, або на 127 мільйонів гривень. Однак інші показники в проекті держбюджету цілком виправдані.

Додається у наступному році Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, Службі безпеки. Плюс 10,8% буде у наших прикордонників".

Деталі: Єрмак додав, що "гібридна агресія" Росії проти України комплексна і, щоб зупинити її: "потрібно залучати не лише звичну військову силу, а й увесь арсенал безпеки, який виконує не менше завдань, ніж наші хлопці та дівчата в армії".

Зокрема, він пише, що Росія не економить видатків на безпеку, тому Україна повинна вирівнювати свої можливості захищатися.

Керівник ОП додав, що у проекті держбюджету передбачено збільшення видатків Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За його словами, повені та лісові пожежі в цьому році повинні були переконати всіх українських політиків, у тому, що не можна економити на рятувальниках, але чомусь і це викликало критику.

Єрмак вважає, що обурення пов'язане з тим, що управління ДСНС та ДПСУ здійснюється через систему Міністерства внутрішніх справ, яким керує міністр Арсен Аваков.

Він думає, що критика проекту бюджету на 2021 рік – це піар перед місцевими виборами.

Також Єрмак обіцяв, що видатки на Офіс президента скоротять під час опрацювання Бюджету-2021 у парламенті.

Що було раніше: Нардепи від різних фракцій та груп розкритикували проект бюджету-2021, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Також у суспільстві критикували плани збільшити видатки на Офіс президента та МВС, але зменшити кошти Міністерству оборони.

Нагадаємо:

Видатки на утримання Офісу президента у проєкті держбюджету на 2021 рік збільшили майже на 40%, оскільки Міністерство фінансів побачило диспропорції у заробітних платах.

Забезпечення діяльності голови держави та Офісу президента у проекті бюджету на 2021 рік зросло на майже 40% і коштуватиме бюджету 1 млрд 269,1 тис грн.

18 вересня у Верховній Раді обговорювали законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021 рік". Перед цим проєкт держбюджету представив міністр фінансів Сергій Марченко.

14 вересня Кабінет міністрів оприлюднив на урядовому порталі основні показники проєкту державного бюджету на 2021 рік. Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція – на рівні 7,3%.

Проєкт держбюджету-2021 передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4% – до 64,6% ВВП, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Він заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

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