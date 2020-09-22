Ермак оправдывает бюджет-2021: говорит, что не все деньги Авакова

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что бюджет на 2021 год сбалансированный, хотя Министерству обороны и достанется на 127 меньше меньше чем в этом году, остальные расходы госбюджета оправданы.

Источник: Facebook-страница Ермака

Прямая речь: "Чиновники запланировали рост расходов на сектор обороны и безопасности. Плюс почти 21 млрд гривен. Всего предусмотрено 267 млдр, это больше всего за годы независимости.

Действительно, в этих расходах есть кое-что странное: хотя и незначительное по сравнению с общей суммой в 117 млдр гривен, но этически сомнительное сокращение расходов на Министерство обороны на 0,11%, или на 127 млн гривен. Однако другие показатели в проекте госбюджета вполне оправданы.

Добавляется в следующем году Службе внешней разведки, Главному управлению разведки Министерства обороны, Службе безопасности. Плюс 10,8% будет у наших пограничников".

Детали: Ермак добавил, что "гибридная агрессия" России против Украины комплексная и, чтобы остановить ее: "нужно привлекать не только привычную военную силу, но и весь арсенал безопасности, который выполняет не меньше задач, чем наши ребята в армии".

В частности, он пишет, что Россия не экономит расходов на безопасность, поэтому Украина должна выравнивать свои возможности защищаться.

Руководитель ОП добавил, что в проекте госбюджета предусмотрено увеличение расходов Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, наводнения и лесные пожары в этом году должны были убедить всех украинских политиков в том, что нельзя экономить на спасателях, но почему-то это вызвало критику.

Ермак считает, что возмущение связано с тем, что управление ГСЧС и ГПСУ осуществляется через систему Министерства внутренних дел, которым руководит министр Арсен Аваков.

Он полагает, что критика проекта бюджета на 2021 - это пиар перед местными выборами.

Также Ермак обещал, что расходы на Офис президента сократят во время обработки бюджета-2021 в парламенте.

Что было раньше: Нардепы от различных фракций и групп раскритиковали проект бюджета-2021, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Также в обществе критиковали планы увеличить расходы на Офис президента и МВД, но уменьшить средства Министерству обороны.

Напомним:

Расходы на содержание Офиса президента в проекте госбюджета на 2021 год увеличили почти на 40%, поскольку Министерство финансов увидело диспропорции в заработных платах.

Обеспечение деятельности главы государства и Офиса президента в проекте бюджета на 2021 год возросло почти на 40% и будет стоить бюджету 1 млрд 269,1 тыс грн.

18 сентября в Верховной Раде обсуждали законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Перед этим проект госбюджета представил министр финансов Сергей Марченко.

14 сентября Кабинет министров обнародовал на правительственном портале основные показатели проекта государственного бюджета на 2021 год. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%, а потребительская инфляция – на уровне 7,3%.

Проект госбюджета-2021 предусматривает снижение государственного долга в следующем году на 3,4% – до 64,6% ВВП, заявил министр финансов Сергей Марченко. Он заявил, что среди основных приоритетов проекта госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

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