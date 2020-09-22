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Ермак оправдывает бюджет-2021: говорит, что не все деньги Авакова

Вторник, 22 сентября 2020, 17:23
Ермак оправдывает бюджет-2021: говорит, что не все деньги Авакова
Ельдар Сарахман, УП

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что бюджет на 2021 год сбалансированный, хотя Министерству обороны и достанется на 127 меньше меньше чем в этом году, остальные расходы госбюджета оправданы.

Источник: Facebook-страница Ермака

Прямая речь: "Чиновники запланировали рост расходов на сектор обороны и безопасности. Плюс почти 21 млрд гривен. Всего предусмотрено 267 млдр, это больше всего за годы независимости.

Действительно, в этих расходах есть кое-что странное: хотя и незначительное по сравнению с общей суммой в 117 млдр гривен, но этически сомнительное сокращение расходов на Министерство обороны на 0,11%, или на 127 млн гривен. Однако другие показатели в проекте госбюджета вполне оправданы.

Добавляется в следующем году Службе внешней разведки, Главному управлению разведки Министерства обороны, Службе безопасности. Плюс 10,8% будет у наших пограничников".

Детали: Ермак добавил, что "гибридная агрессия" России против Украины комплексная и, чтобы остановить ее: "нужно привлекать не только привычную военную силу, но и весь арсенал безопасности, который выполняет не меньше задач, чем наши ребята в армии".

В частности, он пишет, что Россия не экономит расходов на безопасность, поэтому Украина должна выравнивать свои возможности защищаться.

Руководитель ОП добавил, что в проекте госбюджета предусмотрено увеличение расходов Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, наводнения и лесные пожары в этом году должны были убедить всех украинских политиков в том, что нельзя экономить на спасателях, но почему-то это вызвало критику.

Ермак считает, что возмущение связано с тем, что управление ГСЧС и ГПСУ осуществляется через систему Министерства внутренних дел, которым руководит министр Арсен Аваков.

Он полагает, что критика проекта бюджета на 2021 - это пиар перед местными выборами.

Также Ермак обещал, что расходы на Офис президента сократят во время обработки бюджета-2021 в парламенте.

Что было раньше: Нардепы от различных фракций и групп раскритиковали проект бюджета-2021, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Также в обществе критиковали планы увеличить расходы на Офис президента и МВД, но уменьшить средства Министерству обороны.

Напомним:

  • Расходы на содержание Офиса президента в проекте госбюджета на 2021 год увеличили почти на 40%, поскольку Министерство финансов увидело диспропорции в заработных платах.
  • Обеспечение деятельности главы государства и Офиса президента в проекте бюджета на 2021 год возросло почти на 40% и будет стоить бюджету 1 млрд 269,1 тыс грн.
  • 18 сентября в Верховной Раде обсуждали законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Перед этим проект госбюджета представил министр финансов Сергей Марченко.
  • 14 сентября Кабинет министров обнародовал на правительственном портале основные показатели проекта государственного бюджета на 2021 год. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%, а потребительская инфляция – на уровне 7,3%.
  • Проект госбюджета-2021 предусматривает снижение государственного долга в следующем году на 3,4% – до 64,6% ВВП, заявил министр финансов Сергей Марченко. Он заявил, что среди основных приоритетов проекта госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

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Украинская правда

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Темы: Андрей ЕрмакАваковбюджетОфис президентаМВД
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