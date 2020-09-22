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Кислица о воде в Крым: Россия должна признать себя оккупантом и попросить

Вторник, 22 сентября 2020, 17:44
Кислица о воде в Крым: Россия должна признать себя оккупантом и попросить

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в оккупированный Крым можно лишь в том случае, если Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины и при этом признает себя страной-оккупантом.

Источник: Кислица в интервью "Крым.Реалии"

Прямая речь Кислицы: "Для того чтобы начать разговор о поставках воды, они (власти России – ред.), во-первых, должны признать, что они страна-оккупант и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарного права. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете.

И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция. Насколько мне известно, на сегодняшний день страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме. Вместо этого мы видим много суеты и истерик за кулисами этой проблемы".

Почему это важно: Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Фактически Россия постепенно превращает полуостров в пустыню. Тем временем пропаганда страны-агрессора через СМИ и соцсети пытается манипулировать общественным мнением в Украине, чтобы получить воду в оккупированный Крым.

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Напомним: В связи с нехваткой пресной воды в Криму кремлевский куратор оккупированного Россией полуострова Сергей Аксенов считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал.

При этом представительство президента в АРК отвергает обвинения российской власти относительно обязанностей Украины поставлять воду в аннексированный Россией Крым и подчеркивает, что обеспечение оккупированной территории ресурсами является обязанностью государства-оккупанта.

21 сентября стало известно, что Северный Крым остался без воды вслед за центральным. Пересохли скважины, снабжающие водой 29 поселений.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымводаООН
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