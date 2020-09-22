Окупанти притихли на Донбасі - штаб ООС
Вівторок, 22 вересня 2020, 17:53
Станом на 17 годину 22 вересня на Донбасі зберігається дотримання режиму "тиші".
Джерело: пресцентр ООС у Facebook
Дослівно: "Упродовж поточної доби, 22 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою".
Передісторія:
- Вранці 22 вересня в штабі ООС повідомили, що 21 вересня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Фіксувалися ворожі постріли зі стрілецької зброї, а згодом з гранатомета.
Українська правда