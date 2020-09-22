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Окупанти притихли на Донбасі - штаб ООС

Вівторок, 22 вересня 2020, 17:53

Станом на 17 годину 22 вересня на Донбасі зберігається дотримання режиму "тиші".

Джерело: пресцентр ООС у Facebook

Дослівно: "Упродовж поточної доби, 22 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою".

Передісторія:

  • Вранці 22 вересня в штабі ООС повідомили, що 21 вересня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Фіксувалися ворожі постріли зі стрілецької зброї, а згодом з гранатомета.

Українська правда
Теми: ООСДонбас


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