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Оккупанты притихли на Донбассе - штаб ООС

Вторник, 22 сентября 2020, 17:53
Оккупанты притихли на Донбассе - штаб ООС

По состоянию на 17 часов 22 сентября на Донбассе сохраняется соблюдение режима "тишины".

Источник: пресс-центр ООС в Facebook

Дословно: "В течение текущих суток, 22 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере".

Предыстория:

  • Утром 22 сентября в штабе ООС сообщили, что 21 сентября российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня. Фиксировались враждебные обстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс
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