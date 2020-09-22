Оккупанты притихли на Донбассе - штаб ООС

По состоянию на 17 часов 22 сентября на Донбассе сохраняется соблюдение режима "тишины".

Источник: пресс-центр ООС в Facebook

Дословно: "В течение текущих суток, 22 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере".

Предыстория: