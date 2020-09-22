Оккупанты притихли на Донбассе - штаб ООС
Вторник, 22 сентября 2020, 17:53
По состоянию на 17 часов 22 сентября на Донбассе сохраняется соблюдение режима "тишины".
Источник: пресс-центр ООС в Facebook
Дословно: "В течение текущих суток, 22 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере".
Предыстория:
- Утром 22 сентября в штабе ООС сообщили, что 21 сентября российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня. Фиксировались враждебные обстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета.
Украинская правда