Лукашенко решил скоропостижно инаугурироваться

Государственное информагентство Беларуси сообщает, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента".

Источник: БелТА

Детали: "Церемония инаугурации" прошла во Дворце Независимости.

На нее пригласили несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

По сообщению телеканала ОНТ, "положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента".

Независимые СМИ отмечают, что накануне были сообщения лишь о репетиции инаугурации.

По белорусскому законодательству, церемония инаугурации должна транслироваться по национальному телевидению. Это не было сделано.

Исполнение полномочий предыдущего срока Лукашенко истекало 5 ноября.