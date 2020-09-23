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Лукашенко решил скоропостижно инаугурироваться

Среда, 23 сентября 2020, 11:41
Лукашенко решил скоропостижно инаугурироваться

Государственное информагентство Беларуси сообщает, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента".

Источник: БелТА

Детали: "Церемония инаугурации" прошла во Дворце Независимости.

На нее пригласили несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

По сообщению телеканала ОНТ, "положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента".

Также госСМИ сообщают, что белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации Лукашенко "принесли клятву на верность народу и президенту".

Независимые СМИ отмечают, что накануне были сообщения лишь о репетиции инаугурации. 

На 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться изданию TUT.BY, об инаугурации не слышали.

В среду с утра возле Дворца независимости было замечено скопление техники и военных. В столице Беларуси были перекрыты центральные улицы и проспекты, которыми во дворец проехал кортеж Лукашенко.

По белорусскому законодательству, церемония инаугурации должна транслироваться по национальному телевидению. Это не было сделано. 

Исполнение полномочий предыдущего срока Лукашенко истекало 5 ноября.

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Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой - заявил, что власть не отдаст.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.

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Темы: БеларусьЛукашенко
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