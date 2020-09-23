Лукашенко решил скоропостижно инаугурироваться
Государственное информагентство Беларуси сообщает, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента".
Источник: БелТА
Детали: "Церемония инаугурации" прошла во Дворце Независимости.
На нее пригласили несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.
По сообщению телеканала ОНТ, "положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента".
Также госСМИ сообщают, что белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации Лукашенко "принесли клятву на верность народу и президенту".
Независимые СМИ отмечают, что накануне были сообщения лишь о репетиции инаугурации.
На 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться изданию TUT.BY, об инаугурации не слышали.
В среду с утра возле Дворца независимости было замечено скопление техники и военных. В столице Беларуси были перекрыты центральные улицы и проспекты, которыми во дворец проехал кортеж Лукашенко.
По белорусскому законодательству, церемония инаугурации должна транслироваться по национальному телевидению. Это не было сделано.
Исполнение полномочий предыдущего срока Лукашенко истекало 5 ноября.
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Предыстория:
- После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой - заявил, что власть не отдаст.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.