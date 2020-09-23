Зеленський розповів, що показали б нові вибори в Білорусі
Середа, 23 вересня 2020, 12:59
Президент Володимир Зеленський вважає, що кандидатам у президенти Білорусі, в тому числі Олександру Лукашенку, не слід було б боятися нових виборів.
Джерело: Інтерв’ю Зеленського словацькому виданню Hospodárske noviny
Пряма мова Зеленського: "Якщо сценарій (подій у Білорусі – ред.) буде негативним, це означатиме щонайменше сотні тисяч біженців з Білорусі до країн Європи.
Чесні вибори президента – найкращий вихід із цієї кризи. Якщо кандидати впевнені у своїй перемозі, то немає чого боятися ще одних виборів. Це дії влади, яка не боїться свого народу. Я також наголошую, що має бути діалог із суспільством, треба уникати насильства. Це дії влади, котра дбає про свій народ".
Передісторія:
- Раніше Зеленський заявляв, що не бажає білорусам українського сценарію 2014 року, маючи на увазі кровопролиття через дії влади.
- У середу державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Інавгурація відбулася таємно.