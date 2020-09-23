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Зеленський розповів, що показали б нові вибори в Білорусі

Середа, 23 вересня 2020, 12:59

Президент Володимир Зеленський вважає, що кандидатам у президенти Білорусі, в тому числі Олександру Лукашенку, не слід було б боятися нових виборів.

Джерело: Інтерв’ю Зеленського словацькому виданню Hospodárske noviny

Пряма мова Зеленського: "Якщо сценарій (подій у Білорусі – ред.) буде негативним, це означатиме щонайменше сотні тисяч біженців з Білорусі до країн Європи.

Чесні вибори президента – найкращий вихід із цієї кризи. Якщо кандидати впевнені у своїй перемозі, то немає чого боятися ще одних виборів. Це дії влади, яка не боїться свого народу. Я також наголошую, що має бути діалог із суспільством, треба уникати насильства. Це дії влади, котра дбає про свій народ".

Передісторія:

  • Раніше Зеленський заявляв, що не бажає білорусам українського сценарію 2014 року, маючи на увазі кровопролиття через дії влади.
  • У середу державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Інавгурація відбулася таємно.

Теми: ЗеленськийБілорусьЛукашенко


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