Зеленский рассказал, что показали бы новые выборы в Беларуси

Президент Владимир Зеленский считает, что кандидатам в президенты Беларуси, в том числе Александру Лукашенко, не стоило бы бояться новых выборов.

Источник: Интервью Зеленского словацкому изданию Hospodárske noviny

Прямая речь Зеленского: "Если сценарий (событий в Беларуси - ред.) будет отрицательным, это означает по меньшей мере сотни тысяч беженцев из Беларуси в страны Европы.

Честные выборы президента - лучший выход из этого кризиса. Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа. Я также отмечаю, что должен быть диалог с обществом, надо избегать насилия. Это действия власти, которая заботится о своем народе".

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