Зеленский рассказал, что показали бы новые выборы в Беларуси
Среда, 23 сентября 2020, 12:59
Президент Владимир Зеленский считает, что кандидатам в президенты Беларуси, в том числе Александру Лукашенко, не стоило бы бояться новых выборов.
Источник: Интервью Зеленского словацкому изданию Hospodárske noviny
Прямая речь Зеленского: "Если сценарий (событий в Беларуси - ред.) будет отрицательным, это означает по меньшей мере сотни тысяч беженцев из Беларуси в страны Европы.
Честные выборы президента - лучший выход из этого кризиса. Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа. Я также отмечаю, что должен быть диалог с обществом, надо избегать насилия. Это действия власти, которая заботится о своем народе".
Предыстория:
- Ранее Зеленский заявлял, что не желает белорусам украинского сценария 2014 года, имея в виду кровопролития из-за действий власти.
- В среду государственное информагентство Беларуси сообщило, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента". Инаугурация состоялась тайно.