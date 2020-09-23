Бойовики на Донбасі порушили домовленості і поплатилися безпілотником

В зоні проведення Операції об’єднаних сил українські війська подавили безпілотник бойовиків.

Джерело: Повідомлення Міноборони щодо обстановки в районі проведення ООС

Дослівно: "Станом на 12 годину поточної доби, противник один раз порушив домовленості, досягнуті в рамках тристоронньої контактної групи.

Так, в ранкову пору доби, в районі населеного пункту Водяне помічено проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше застосування".

Передісторія: 22 вересня штаб ООС повідомляв про дотримання режиму "тиші" на Донбасі.