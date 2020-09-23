Боевики в Донбассе нарушили договоренности и поплатились беспилотником

В зоне проведения операции объединенных сил украинские войска подавили беспилотник боевиков.

Источник: Сообщение Минобороны об обстановке в районе проведения ООС

Дословно: "По состоянию на 12:00 текущих суток, противник один раз нарушил договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы.

Так, в утреннюю пору суток, в районе населенного пункта Водяное замечено пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника было подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее применение".

Предыстория: 22 сентябрь штаб ООС сообщал о соблюдении режима "тишины" в Донбассе.