Навальний розповів, чим займеться після виписки з лікарні

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який відновлюється в Німеччині після отруєння "Новічком", заявив, що в першу чергу після виписки з лікарні займеться реабілітацією.

Джерело: Facebook-сторінка Навального

Пряма мова: "Плани поки прості: фізіотерапевт кожен день. Можливо, реабілітаційний центр.

Стояти на одній нозі. Повністю повернути контроль над пальцями. Тримати баланс. Забавно, я мріяв навчитися їздити на вейк-борді за катером по хвилі і навчився цього літа. А тепер вчуся стояти на одній нозі.

Всякі смішні штуки проявилися. Наприклад, я не можу кидати м'яч лівою рукою. Навіть зловити можу, а кинути - не можу. Мозок просто не хоче робити цей рух. Або писати від руки. До останнього часу не виходило в рядок. Весь час в стовпчик починав. Реабілітація, загалом".

Деталі: За його словами, після 24 днів у лікарні його вперше підвели до дзеркала і у відображенні його чекав "персонаж фільму "Володар кілець".

Навальний додав, що жахливо засмутився і подумав, що його ніколи не випишуть.

Але після 32 днів в госпіталі лікарі вирішили, що подальше відновлення вимагає не стаціонарного лікування.

Росіянин написав, що сильно схуд і зараз "шкутильгає по парку в штанях на три розміри більше".

Одразу після виписки, за його словами, він попросив відвезти його куди-небудь, де є дерева.

Також Навальний поділився, що йому читали коментарі з соцмереж і за рекомендацією нейропсихолога, щоб відновити роботу мозку, йому потрібно більше читати, писати в соцмережі і грати у відеоігри.

Що було раніше: 23 вересня в німецькій клініці Charité, в якій лікувався російський політик, повідомили, що виписали Навального, адже стан його здоров'я покращився до такої міри, що у стаціонарі не було потреби.

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