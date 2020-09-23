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Навальный рассказал, чем займется после выписки из больницы

Среда, 23 сентября 2020, 15:33

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который восстанавливается в Германии после отравления ядом, заявил, что в первую очередь после выписки из больницы займется реабилитацией.

Источник: Facebook-страница Навального

Прямая речь: "Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр.

Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге.

Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть - нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем".

Детали: По его словам, после 24 дней в больнице его впервые подвели к зеркалу и в отражении его ждал "персонаж фильма "Властелин колец".  

Навальный добавил, что ужасно расстроился и подумал, что его никогда не выпишут.

Но после 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения.

Россиянин написал, что сильно похудел и сейчас "ковыляет по парку в штанах на три размера больше".

Первым делом, по его словам, он попросил отвезти его куда-нибудь, где есть деревья.

Также Навальный поделился, что ему читали комментарии из соцсетей и по рекомендации нейропсихолога, чтобы восстановить работу мозга, ему нужно больше читать, писать в соцсети и играть в видеоигры.

Что было раньше: 23 сентября в немецкой клинике Charité, в которой лечился российский политик, сообщили, что выписали Навального, ведь состояние его здоровья улучшилось до такой степени, что в стационаре не было нужды. 

Предыстория:

  • В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
  • Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.
  • Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.

Украинская правда
Темы: НавальныйГерманиямедицина


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