Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Офісі Зеленського назвали "фейком" інформацію про фінансування Ахметовим

Середа, 23 вересня 2020, 18:30
В Офісі Зеленського назвали фейком інформацію про фінансування Ахметовим

В Офісі президента назвали фейком інформацію про те, що олігарх Рінат Ахметов щомісяця виділяє гроші на команду президента Володимира Зеленського і "Слуги народу".

Джерело: Офіс президента

Дослівно повідомлення Офісу президента: "Закликаємо також і деяких українських журналістів, які поширюють очевидно фейкову інформацію, посилаючись на "анонімні джерела" або, наприклад, на неназваних "крупних бізнесменів", завжди пам’ятати: будь-яке джерело, якщо це, звісно, реальне джерело, а не просто ваша фантазія, насамперед використовує вас для просування своїх вузьких і нерідко корупційних інтересів".

Що цьому передувало: У статті УП, із посиланням на слова одного з крупних бізнесменів, вказувалося олігарх Рінат Ахметов виділяє понад 2 мільйони доларів щомісяця на команду президента Володимира Зеленського і "Слуги народу".

У пресслужбі олігарха згодом назвали це "абсолютною брехнею", що завдає шкоди діловій репутації Ріната Ахметова. Там нагадали, що бізнесмен не веде політичну діяльність із 2012 року і зосереджений на благодійності та розвитку футбольного клубу "Шахтар".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентаАхметов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Офіс президента
ОП про візит Зеленського на саміт НАТО: Все залежить від ситуації на полі бою
В ОП розповіли, як відновлюється водопостачання після підриву Каховської ГЕС
Татаров має вплив на різні силові відомства через "своїх людей" – УП
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: