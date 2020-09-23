В Офісі Зеленського назвали "фейком" інформацію про фінансування Ахметовим

В Офісі президента назвали фейком інформацію про те, що олігарх Рінат Ахметов щомісяця виділяє гроші на команду президента Володимира Зеленського і "Слуги народу".

Джерело: Офіс президента

Дослівно повідомлення Офісу президента: "Закликаємо також і деяких українських журналістів, які поширюють очевидно фейкову інформацію, посилаючись на "анонімні джерела" або, наприклад, на неназваних "крупних бізнесменів", завжди пам’ятати: будь-яке джерело, якщо це, звісно, реальне джерело, а не просто ваша фантазія, насамперед використовує вас для просування своїх вузьких і нерідко корупційних інтересів".

Що цьому передувало: У статті УП, із посиланням на слова одного з крупних бізнесменів, вказувалося олігарх Рінат Ахметов виділяє понад 2 мільйони доларів щомісяця на команду президента Володимира Зеленського і "Слуги народу".

У пресслужбі олігарха згодом назвали це "абсолютною брехнею", що завдає шкоди діловій репутації Ріната Ахметова. Там нагадали, що бізнесмен не веде політичну діяльність із 2012 року і зосереджений на благодійності та розвитку футбольного клубу "Шахтар".