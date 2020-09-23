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В Офисе Зеленского назвали "фейком" информацию о финансировании Ахметовым

Среда, 23 сентября 2020, 18:30
В Офисе Зеленского назвали фейком информацию о финансировании Ахметовым

В Офисе президента назвали фейком информацию о том, что олигарх Ринат Ахметов ежемесячно выделяет деньги на команду президента Владимира Зеленского и "Слуги народа".

Источник: Офис президента

Дословно: "Призываем также и некоторых украинских журналистов, которые распространяют очевидно фейковых информацию, ссылаясь на" анонимные источники" или, например, на неназванных "крупных бизнесменов", всегда помнить: любой источник, если это, конечно, реальный источник, а не просто ваша фантазия, прежде всего использует вас для продвижения своих узких и нередко коррупционных интересов".

Что этому предшествовало: В статье УП со ссылкой на слова одного из крупных бизнесменов, указывалось, что олигарх Ринат Ахметов выделяет более 2 миллионов долларов ежемесячно на команду президента Владимира Зеленского и "Слуги народа".

В Пресс-служба олигарха впоследствии назвали это "абсолютной ложью", что наносит ущерб деловой репутации Рината Ахметова. Там напомнили, что бизнесмен не ведет политическую деятельность с 2012 года и сосредоточен на благотворительности и развития футбольного клуба "Шахтер".

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Темы: Офис президентаАхметов
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