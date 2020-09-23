ЗСУ збили два безпілотники бойовиків, які перетнули лінію розмежування

У районі населеного пункту Водяне задокументовано прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів – типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4".

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Від початку поточної доби, 23 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи. Так, у районі населеного пункту Водяне задокументовано прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів – типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4", які перетнули лінію розмежування.

Засобами радіоелектронної боротьби БПЛА ворога були подавлені, що унеможливило їх подальше застосування".

Деталі: Порушень режиму тиші зафіксовано не було.

Нагадаємо: У районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості.