ЗСУ збили два безпілотники бойовиків, які перетнули лінію розмежування
У районі населеного пункту Водяне задокументовано прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів – типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4".
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Від початку поточної доби, 23 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи. Так, у районі населеного пункту Водяне задокументовано прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів – типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4", які перетнули лінію розмежування.
Засобами радіоелектронної боротьби БПЛА ворога були подавлені, що унеможливило їх подальше застосування".
Деталі: Порушень режиму тиші зафіксовано не було.
Нагадаємо: У районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.
Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості.