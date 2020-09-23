Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЗСУ збили два безпілотники бойовиків, які перетнули лінію розмежування

Середа, 23 вересня 2020, 19:02

У районі населеного пункту Водяне задокументовано прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів – типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4".

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Від початку поточної доби, 23 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи. Так, у районі населеного пункту Водяне задокументовано прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів – типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4", які перетнули лінію розмежування.

Засобами радіоелектронної боротьби БПЛА ворога були подавлені, що унеможливило їх подальше застосування".

Деталі: Порушень режиму тиші зафіксовано не було.

Нагадаємо: У районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості.

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійнабойові дії


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВАКС арештував майно Юрченка

"Справа рюкзаків": підприємця, який "прикрив" сина Авакова, звільнили від покарання

"Лукашенко більше не президент, а голова ОМОНу": опозиція закликає до непокори

фото, відео, оновленоЛукашенко терміново провів таємну інавгурацію

Ахметов "підгодовує" Офіс президента та "Слугу народу" – джерело

Навального виписали з лікарні

Усі новини...
ООС
На Донбасі підірвалися двоє військових: отримали осколкові поранення
Бойовики на Донбасі порушили домовленості і поплатилися безпілотником
Штаб не фіксує провокацій окупантів вже другу добу 
Останні новини
19:44
фото, відеоУ Мінську ОМОН водометами розігнав невдоволених інавгурацією Лукашенка
19:42
Закон про електронну торгівлю ліками передали на підпис Зеленському
19:40
Апеляційний суд підтримав УІНП у суперечці щодо символіки СС "Галичина"
19:29
Коболєв пояснив, чому "Нафтогаз" отримав 11 мільярдів збитків
19:22
документСБУ в суді підтвердила, що працювала по "вагнерівцях" прямо перед їх затриманням у Білорусі
19:12
НБУ підвищить облікову ставку на початку 2021 року - прогноз ICU
19:02
ЗСУ збили два безпілотники бойовиків, які перетнули лінію розмежування
18:57
За 8 місяців 2020 року промвиробництво в Україні скоротилося на 7,3% — Держстат
18:51
США розширили санкції проти російських громадян і компаній
18:39
Через три місяці після вибуху на Позняках почалася підготовка до укріплення будинку
Усі новини...