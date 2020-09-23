На Донбасі підірвалися двоє військових: отримали осколкові поранення

На Донбасі двоє українських військових отримали осколкові поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Джерело: Повідомлення прес-групи ОТУ "Схід" у Facebook

Дослівно: "23 вересня, у районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення".

Деталі: Військовим надали домедичну допомогу і доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості.

Передісторія: У середу в штабі ООС повідомили, що "подавили" безпілотник бойовиків.