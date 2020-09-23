На Донбасі підірвалися двоє військових: отримали осколкові поранення
Середа, 23 вересня 2020, 14:43
На Донбасі двоє українських військових отримали осколкові поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.
Джерело: Повідомлення прес-групи ОТУ "Схід" у Facebook
Дослівно: "23 вересня, у районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення".
Деталі: Військовим надали домедичну допомогу і доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості.
Передісторія: У середу в штабі ООС повідомили, що "подавили" безпілотник бойовиків.
Українська правда