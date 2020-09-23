ВСУ сбили два беспилотника боевиков, которые пересекли линию разграничения
В районе населенного пункта Водяное задокументированы пролеты двух враждебных беспилотных летательных аппаратов - типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4".
Источник: штаб ООС
Дословно: "С начала текущих суток, 23 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. Так, в районе населенного пункта Водяное задокументированы пролеты двух враждебных беспилотных летательных аппаратов - типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4", которые пересекли линию разграничения.
Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА противника были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее применение".
Детали: Нарушений режима тишины зафиксировано не было.
Напомним: В районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.
Состояние здоровья воинов средней степени тяжести.