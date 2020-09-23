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ВСУ сбили два беспилотника боевиков, которые пересекли линию разграничения

Среда, 23 сентября 2020, 19:02
ВСУ сбили два беспилотника боевиков, которые пересекли линию разграничения

В районе населенного пункта Водяное задокументированы пролеты двух враждебных беспилотных летательных аппаратов - типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4".

Источник: штаб ООС

Дословно: "С начала текущих суток, 23 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. Так, в районе населенного пункта Водяное задокументированы пролеты двух враждебных беспилотных летательных аппаратов - типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4", которые пересекли линию разграничения.

Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА противника были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее применение".

Детали: Нарушений режима тишины зафиксировано не было.

Напомним: В районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.

Состояние здоровья воинов средней степени тяжести.

Украинская правда

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Темы: ООСДонбассвойнабоевые действия
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