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Окупанти стріляли із гранатомета біля Попасної – ООС

Четвер, 24 вересня 2020, 07:39

23 вересня російські окупанти тричі порушили перемир’я: два рази запускали безпілотники та відкривали вогонь біля Попасної.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника із перетином лінії розмежування". 

Деталі: Наші військові завадили роботі БПЛА типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4".

Біля Попасної ворог двічі відкривав вогонь. У штабі стверджують, що провокація противника не несла загрози для українських бійців. 

Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.

Від початку поточної доби порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано. 

Нагадаємо: 

  • 23 вересня на Донбасі біля Пісків двоє українських військових отримали осколкові поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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