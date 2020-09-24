Оккупанты стреляли из гранатомета возле Попасной – ООС

23 сентября российские оккупанты трижды нарушили перемирие: два раза запускали беспилотники и открывали огонь у Попасной.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения".

Детали: Наши военные помешали работе БПЛА типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4".

У Попасной враг дважды открывал огонь. В штабе утверждают, что провокация противника не несла угрозы для украинских бойцов.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

Напомним: