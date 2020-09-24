Оккупанты стреляли из гранатомета возле Попасной – ООС
Четверг, 24 сентября 2020, 07:39
23 сентября российские оккупанты трижды нарушили перемирие: два раза запускали беспилотники и открывали огонь у Попасной.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения".
Детали: Наши военные помешали работе БПЛА типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4".
У Попасной враг дважды открывал огонь. В штабе утверждают, что провокация противника не несла угрозы для украинских бойцов.
Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.
С начала текущих суток нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.
Напомним:
- 23 сентября на Донбассе возле Песков двое украинских военных получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Украинская правда