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Оккупанты стреляли из гранатомета возле Попасной – ООС

Четверг, 24 сентября 2020, 07:39

23 сентября российские оккупанты трижды нарушили перемирие: два раза запускали беспилотники и открывали огонь у Попасной.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения".

Детали: Наши военные помешали работе БПЛА типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4".

У Попасной враг дважды открывал огонь. В штабе утверждают, что провокация противника не несла угрозы для украинских бойцов.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

Напомним:

  • 23 сентября на Донбассе возле Песков двое украинских военных получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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