Цепкало: Лукашенко – "політично мертвий", ЄС не варто приймати його послів

Представниця білоруської опозиції Вероніка Цепкало заявляє, що в Олександра Лукшенка немає підтримки всередині країни – і країни Євросоюзу не повинні приймати білоруських послів після 5 листопада, коли завершаться його президентські повноваження.

Джерело: інтерв'ю Вероніки Цепкало для DW, дане під час візиту до Берліна

Пряма мова: "Те, що ми побачили сьогодні ("інавгурація" 23 вересня – ред.), зайвий раз показало, що Лукашенко боїться власного народу і боїться масових протестів. Інакше як пояснити те, що сьогоднішня церемонія готувалася таємно і на неї, наприклад, не запросили послів іноземних держав? Йому явно не терпиться обійняти посаду в черговий раз, інакше навіщо такий поспіх?

Все це говорить про те, що Лукашенко – абсолютно нелегітимний президент, який ховається від власного народу...

Це політично мертва людина, тому що у нього немає підтримки всередині країни і немає підтримки на міжнародній арені. Ми бачимо, що Європарламент оголосив його персоною нон грата і що вибори в Білорусі були названі депутатами Європарламенту нелегітимними. Я не знаю жодного керівника держави, який би керував нею, маючи три відсотки підтримки населення.

Відхід Лукашенка – питання часу. Він повинен піти і дати нам можливість провести нові вибори...

На місці ЄС я б не приймала жодних білоруських послів після 5 листопада – закінчення терміну повноважень Лукашенка. Я б не вступала ні в які переговори з Лукашенком, оскільки це нелегітимний президент. Я б розширила список санкцій.

На сьогодні в цьому списку 31 особа, цього недостатньо. Адже у фальсифікації виборів брали участь значно більше людей. Ми також пропонуємо включити у цей список членів сімей тих осіб, що були залучені у фальсифікації. Крім того, ми просимо ЄС включити до списку санкцій представників правоохоронних органів, причетних до порушень прав людини, тортур, затримань мирних демонстрантів.

Також ми просимо ЄС не підтримувати режим Лукашенка за допомогою кредитів".

Деталі: За словами Вероніки Цепкало, кредит у розмірі 1,5 мільярда доларів від Росії "малий – із урахуванням державного боргу Білорусі в 20 мільярдів, і надані Росією гроші підуть на погашення відсотків за раніше виданими позиками".

Вона сподівається, що президент РФ Володимир Путін "підтримає волю білоруського народу, його прагнення до змін – і Лукашенко піде якомога швидше".

Пряма мова Цепкало: "Ми припускаємо, що він (Лукашенко на виборах – ред.) отримав 10-13%. А після подій 9-11 серпня його рейтинг впав до трьох відсотків, я думаю. Так що нас треба називати більшістю – більшість білорусів за зміну влади, за зміни в країні. І за нові президентські вибори, до яких будуть допущені всі альтернативні кандидати, включаючи всіх тих, хто зараз перебуває у тюрмах".

Довідка: Вероніка Цепкало разом зі Світланою Тихановською та Марією Колесниковою – в числі найяскравіших учасників нещодавньої президентської кампанії в Білорусі.

IT-менеджер Цепкало, яка очолювала виборчий штаб свого чоловіка, екс-глави Парку високих технологій Валерія Цепкала, після того, як він не був зареєстрований кандидатом у президенти, приєдналася до команди Тихановської. А потім через погрози з боку влади слідом за чоловіком була змушена покинути країну на початку серпня.

З Росії Цепкало приїхала в Україну, до чоловіка. Зараз подружжя прибуло з візитом до Берліна.