Цепкало: Лукашенко – "политически мертвый", ЕС не стоит принимать его послов

Представительница беларусской оппозиции Вероника Цепкало заявляет, что у Александра Лукшенко нет поддержки внутри страны – и Страны Евросоюза не должны принимать белорусских послов после 5 ноября, когда истекут его президентские полномочия.

Источник: интервью Вероники Цепкало для DW, данное во время визита в Берлин

Прямая речь: "То, что мы увидели сегодня ("инаугурация" 23 сентября – ред.), лишний раз показало, что Лукашенко боится собственного народа и боится массовых протестов. Иначе как объяснить то, что сегодняшняя церемония готовилась втайне и на нее, например, не пригласили послов иностранных государств? Ему явно не терпится вступить в должность в очередной раз, иначе зачем такая спешка?

Все это говорит о том, что Лукашенко – абсолютно нелегитимный президент, который прячется от собственного народа…

Это политически мертвый человек, потому что у него нет поддержки внутри страны и нет поддержки на международной арене. Мы видим, что Европарламент объявил его персоной нон грата и что выборы в Беларуси были названы депутатами Европарламента нелегитимными. Я не знаю ни одного руководителя государства, который бы управлял им, имея три процента поддержки населения.

Уход Лукашенко – вопрос времени. Он должен уйти и дать нам возможность провести новые выборы…

На месте ЕС я бы не принимала никаких белорусских послов после 5 ноября – истечения срока полномочий Лукашенко. Я бы не вступала ни в какие переговоры с Лукашенко, поскольку это нелегитимный президент. Я бы расширила санкционный список.

На сегодняшний день в этом списке 31 человек, этого недостаточно. Ведь в фальсификации выборов участвовало гораздо больше людей. Мы также предлагаем включить в этот список членов семей тех лиц, что были вовлечены в фальсификации. Кроме того, мы просим ЕС включить в санкционный список представителей правоохранительных органов, причастных к нарушениям прав человека, пыткам, задержаниям мирных демонстрантов.

Также мы просим ЕС не поддерживать режим Лукашенко с помощью кредитов".

Детали: По словам Вероники Цепкало, кредит в размере 1,5 миллиарда долларов от России "мал – с учетом государственного долга Беларуси в 20 миллиардов, и предоставленные Россией деньги пойдут на погашение процентов по ранее выданным займам".

Она надеется, что президент РФ Владимир Путин "поддержит волю белорусского народа, его стремление к переменам – и Лукашенко уйдет как можно быстрее".

Прямая речь Цепкало: "Мы предполагаем, что он (Лукашенко на выборах – ред.) получил 10-13%. А после событий 9-11 августа его рейтинг упал до трех процентов, я думаю. Так что нас надо называть большинством – большинство белорусов за смену власти, за перемены в стране. И за новые президентские выборы, к которым будут допущены все альтернативные кандидаты, включая всех тех, кто сейчас находится в тюрьмах".

Справка: Вероника Цепкало наряду со Светланой Тихановской и Марией Колесниковой - в числе самых ярких участников недавней президентской кампании в Беларуси.

IT-менеджер Цепкало, возглавлявшая избирательный штаб своего супруга, экс-главы Парка высоких технологий (ПВТ) Валерия Цепкало, после того, как он не был зарегистрирован кандидатом в президенты, присоединилась к команде Тихановской. А потом из-за угроз со стороны властей вслед за мужем была вынуждена покинуть страну в начале августа.

Из России Цепкало приехала в Украину, к мужу. Сейчас супруги прибыли с визитом в Берлин.