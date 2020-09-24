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COVID в Украине: 3372 новых больных и рекордное количество выздоровевших

Четверг, 24 сентября 2020, 08:56
COVID в Украине: 3372 новых больных и рекордное количество выздоровевших

За сутки 23 сентября положительный результат теста на COVID-19 получили 3 372 жителя Украины, 52 больных умерли, а 1 788 пациентов выздоровели, были госпитализированы 685 человек.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Детали: По количеству новых случаев в сутки на первое место снова вышел Киев, но на втором теперь Днепропетровская область; также все ухудшаются показатели Запорожской и Донецкой областей.

Киев – 330 новых случая и 3 летальных + 138 случаев заболевания в Киевской области.

Днепропетровская область – 298 новых случаев (242 – город Днепр), без летальных.

Харьковская область – 285 новых больных, 1 человек умер.

Тернопольская область – 265 новых случаев, 3 летальных.

Львовская область – 205 новых случаев, 4 летальных.

Одесская область – 179 новых случаев, 7 летальных.

Ровенская область – 162 случая диагностированы, 1 человек умер.

Ивано-Франковская область – 141 новый случай, 4 летальных.

Запорожская область – 139 случаев зарегистрировано, 1 человек умер.

Хмельницкая область – 136 новых случаев, 2 летальных.

Донецкая область – 133 случая, без жертв.

 

За минувшие сутки были госпитализированы 685 человек, сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов на брифинге.

Среди умерших за эти сутки есть ребенок – и это уже второй летальный случай среди украинских детей за время пандемии COVID-19.

Всего в Украине сейчас COVID-19 болеют 100 891 человек, ведь из 188 106 случаев, зафиксированных за все время пандемии, 3 757 стали летальными, а 83 458 человек уже переболели коронавирусом.

За прошедшие сутки в Украине было проведено 51 841 тестирование, из них 26 779 методом ПЦР и 25 062 методом ИФА.

Напомним: За сутки 22 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 3 497 людям, 63 больных умерли, рекордные 1 769 выздоровели от коронавирусной болезни. но в больницы положили рекордное количество людей – 711 больных.

Читайте также: Пандемия COVID-19: Динамика заболеваемости в Украине и мире

COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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