У Києві оштрафували 40 керівників гуртожитків: порушили карантин

У Києві оштрафували близько 40 адміністрацій гуртожитків за порушення карантинних заходів.

Джерело: пост голови Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олега Рубана у Facebook



Пряма мова: "Станом на сьогодні у Києві суди задовольнили адміністративні протоколи щодо близько 40 керівників столичних гуртожитків через недотримання карантинних вимог. Їх оштрафували на 34 тисячі гривень".



Деталі: За словами Рубана, столичні гуртожитки знаходяться у зоні ризику поширення COVID-19, тому Держпродспоживслужба приділяє значну увагу перевірці дотримання в них карантинних вимог.

Зокрема, у Києві щоденно працюють спеціальні моніторингові групи, які проводять перевірки і складають протоколи за порушення карантину.

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