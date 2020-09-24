У Києві оштрафували 40 керівників гуртожитків: порушили карантин
У Києві оштрафували близько 40 адміністрацій гуртожитків за порушення карантинних заходів.
Джерело: пост голови Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олега Рубана у Facebook
Пряма мова: "Станом на сьогодні у Києві суди задовольнили адміністративні протоколи щодо близько 40 керівників столичних гуртожитків через недотримання карантинних вимог. Їх оштрафували на 34 тисячі гривень".
Деталі: За словами Рубана, столичні гуртожитки знаходяться у зоні ризику поширення COVID-19, тому Держпродспоживслужба приділяє значну увагу перевірці дотримання в них карантинних вимог.
Зокрема, у Києві щоденно працюють спеціальні моніторингові групи, які проводять перевірки і складають протоколи за порушення карантину.
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