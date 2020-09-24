Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві оштрафували 40 керівників гуртожитків: порушили карантин

Четвер, 24 вересня 2020, 12:28
Фото ДСНС

У Києві оштрафували близько 40 адміністрацій гуртожитків за порушення карантинних заходів.

Джерело: пост голови Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олега Рубана у Facebook

Пряма мова: "Станом на сьогодні у Києві суди задовольнили адміністративні протоколи щодо близько 40 керівників столичних гуртожитків через недотримання карантинних вимог. Їх оштрафували на 34 тисячі гривень".

Деталі: За словами Рубана, столичні гуртожитки знаходяться у зоні ризику поширення COVID-19, тому Держпродспоживслужба приділяє значну увагу перевірці дотримання в них карантинних вимог.

Зокрема, у Києві щоденно працюють спеціальні моніторингові групи, які проводять перевірки і складають протоколи за порушення карантину. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За добу 23 вересня позитивний результат тесту на COVID-19 отримали 3 372 жителів України, 52 хворих померли, а 1 788 пацієнтів одужали, було госпіталізовано 685 людей.
  • За добу 23 вересня у столиці зареєстрували 330 нових випадків захворювання на коронавірус, 3 людей померли.

Українська правда
Теми: Київкарантинкоронавірусштрафи


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський: Україна не піддається на шантаж

Україна і Словаччина підписали угоду, яка розблокує аеропорт "Ужгород"

"ОПЗЖ" висунула у мери Вінниці відомого боксера

COVID в Україні: 3 372 нових хворих і рекордна кількість одужань

фото, відео, оновленоУ Мінську почалися зіткнення людей з силовиками: влада зігнала ОМОН та "тітушок"

Україна не визнає інавгурацію та повноваження Лукашенка як президента Білорусі

Усі новини...
Київ
У Києві 330 хворих на COVID-19 за добу, троє померли
Через три місяці після вибуху на Позняках почалася підготовка до укріплення будинку
Американські конвертоплани пролетіли у центрі Києва над Дніпром
Останні новини
12:50
Що робити, якщо хтось у офісі захворів на COVID-19. Пояснює Ляшко
12:46
Венедіктова скоротила посаду свого заступника Любовича
12:38
Фокін вибачився, що назвав бойовиків на Донбасі "повстанцями"
12:36
У НБУ очікують фактичний дефіцит бюджету у 2020 році на рівні 6-6,5% ВВП
12:29
Зеленський про події в Білорусі: якщо влада не дослухається до народу, її не буде
12:28
У Києві оштрафували 40 керівників гуртожитків: порушили карантин
12:27
Можливість 2 траншів від МВФ до кінця року втрачена, треба намагатися отримати один — Сологуб
12:21
Зеленський вже не підтверджує свій попередній прогноз нормандської зустрічі радників
12:07
Спад економіки України у 3 кварталі може бути менше 7% прогнозу - заступник голови НБУ
12:06
відео СБУ влаштувала облаву на бурштинокопачів
Усі новини...