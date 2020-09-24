В Киеве оштрафовали 40 руководителей общежитий: нарушили карантин
В Киеве оштрафовали около 40 администраций общежитий за нарушение карантинных мероприятий.
Источник: пост председателя Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана в Facebook
Прямая речь: "На сегодня в Киеве суды удовлетворили административные протоколы относительно около 40 руководителей столичных общежитий из-за несоблюдения карантинных требований. Их оштрафовали на 34 тысячи гривен".
Детали: По словам Рубана, столичные общежития находятся в зоне риска распространения COVID-19, поэтому Госпродпотребслужба уделяет значительное внимание проверке соблюдения в них карантинных требований.
В частности, в Киеве ежедневно работают специальные группы, которые проводят проверки и составляют протоколы за нарушение карантина.
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Предыстория:
- За сутки 23 сентября положительный результат теста на COVID-19 получили 3 372 жителя Украины, 52 больных умерли, а 1 788 пациентов выздоровели, были госпитализированы 685 человек.
- За сутки 23 сентября в столице зарегистрировали 330 новых случаев заболевания коронавирусом, 3 человека умерли.