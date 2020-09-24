В Киеве оштрафовали 40 руководителей общежитий: нарушили карантин

В Киеве оштрафовали около 40 администраций общежитий за нарушение карантинных мероприятий.

Источник: пост председателя Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана в Facebook

Прямая речь: "На сегодня в Киеве суды удовлетворили административные протоколы относительно около 40 руководителей столичных общежитий из-за несоблюдения карантинных требований. Их оштрафовали на 34 тысячи гривен".

Детали: По словам Рубана, столичные общежития находятся в зоне риска распространения COVID-19, поэтому Госпродпотребслужба уделяет значительное внимание проверке соблюдения в них карантинных требований.

В частности, в Киеве ежедневно работают специальные группы, которые проводят проверки и составляют протоколы за нарушение карантина.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: