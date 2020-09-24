Дружина Медведчука стала власницею будівельної фірми в Москві – ЗМІ

Дружина Віктора Медведчука, голови політради партії ОПЗЖ та кума Володимира Путіна, телеведуча Оксана Марченко на початку осені стала власницею російської компанії, що спеціалізується на будівництві, інженерних роботах і проєктуванні.

Джерело: "Схеми" – проєкт "Радіо Свобода" та "UA:Перший"

Деталі: За даними реєстру юридичних осіб Російської Федерації, 11 вересня 2020 року російська компанія "Юг Энерго", яку, відповідно до декларації Віктора Медведчука, контролює його дружина Оксана Марченко, стала єдиною власницею компанії "НЗНП Инжиниринг".

ООО "НЗНП Инжиниринг" зареєстрована в Москві 1 квітня 2020 року, а її основним напрямком є "діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника", додаткові види діяльності – діяльність у галузі архітектури, інженерні рішення в будівництві, управління проєктами.

"НЗНП Інжинірінг" із серпня 2020-го є членом "Ассоциации проектировщиков Южного округа" – це зазначено на сайті асоціації. Південний округ – територіальне об’єднання, в яке входить і Ростовська область, де розташувався завод, що належить родині Медведчука-Марченко.

Назва будівельної фірми співзвучна із низкою компаній родини Віктора Медведчука і Оксани Марченко, які задіяні у видобутку і переробці нафтопродуктів на території Російської Федерації.

Зокрема: "НЗНП Трейд" – компанія, яка на сумнівному конкурсі отримала право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському окрузі, ТД "НЗНП" – компанія, яка займається продажем нафтопродуктів, "Югтранс-НЗНП" – компанія-перевізник та АО "НЗНП" (Новошахтинський завод нафтопродуктів). Як встановили журналісти, нафтопродукти цього підприємства, попри санкції США щодо Віктора Медведчука, постачаються у порт Х’юстона для корпорації Exxonmobil.

Директором "материнської" для всіх цих нафтових структур компанії (ООО "Юг Энерго") є Валерій Пак – колишній заступник міністра природних ресурсів Росії та колишній керівник Федерального агентства з користування надрами.

Влітку 2018 року "Схеми" повідомляли, що зять Віктора Медведчука Андрій Рюмін теж вирішив зайнятися будівництвом у Росії.

Віктор Медведчук у червні 2020 року заявив журналістам "Схем", що нікому не дає коментарів стосовно бізнесу.

Однак два роки тому політик розповів, як працює їхній родинний бізнес: "Оксана Марченко, моя дружина, не займається бізнесом. Вона володіє бізнесом. Раз. А керую бізнесом я".

Нагадаємо: У 2018 році журналісти виявили, що дружина Віктора Медведчука освоює Гавриківське нафтове родовище у Росії. Згодом вона збільшила свою частку в "НЗНП Трейд" з 50% до 61%. Компанії з орбіти російського бізнесмена-аграрія Сергія Кислова тоді вийшли зі співзасновників.

Наталія Лавренюк – уродженка Львова і цивільна дружина нардепа ОПЗЖ Тараса Козака, володіє 25% акцій в компанії "НЗНП Трейд", що бурить нафтові свердловини в Ханти-Мансійську, а дружина Медведчука Оксана Марченко контролює в цій компанії 61%.

У 2020 році журналісти з’ясували, що через офшорні компанії, якими володіє Оксана Марченко, лідер ОПЗЖ пов’язаний із підприємствами, частки яких належать олігарху Ігорю Коломойському. На фірми Марченко записані частки "Львівобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Запоріжжяобленерго", а також "Дніпроспецсталі".