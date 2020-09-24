Жена Медведчука стала собственницей строительной фирмы в Москве – СМИ

Супруга Виктора Медведчука, главы политсовета партии ОПЗЖ и кума Владимира Путина, телеведущая Оксана Марченко в начале осени стала обладательницей российской компании, которая специализируется на строительстве, инженерных работах и ​​проектировании.

Источник: "Схемы" – проект "Радио Свобода" и "UA: Первый"

Детали: По данным реестра юридических лиц Российской Федерации, 11 сентября 2020 года российская компания "Юг Энерго", которую, согласно декларации Виктора Медведчука, контролирует его жена Оксана Марченко, стала единственным собственником компании "НЗНП Инжиниринг".

ООО "НЗНП Инжиниринг" зарегистрирована в Москве 1 апреля 2020 года, а ее основным направлением является "деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика", дополнительные виды деятельности – деятельность в области архитектуры, инженерные решения в строительстве, управление проектами.

"НЗНП Инжиниринг" с августа 2020-го является членом "Ассоциации проектировщиков Южного округа" – это указано на сайте ассоциации. Южный округ РФ – территориальное объединение, в которое входит и Ростовская область, где расположился завод, принадлежащий семье Медведчука-Марченко.

Название строительной фирмы созвучно с рядом компаний семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, задействованных в добыче и переработке нефтепродуктов на территории Российской Федерации.

В частности: "НЗНП Трейд" – компания, которая на сомнительном конкурсе получила право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском округе, ТД "НЗНП" – компания, которая занимается продажей нефтепродуктов, "Югтранс-НЗНП" – компания-перевозчик и АО "НЗНП" (Новошахтинский завод нефтепродуктов). Как установили журналисты, нефтепродукты этого предприятия, несмотря на санкции США в отношении Виктора Медведчука, поставляются в порт Хьюстона для корпорации Exxonmobil.

Директором "материнской" для всех этих нефтяных структур компании (ООО "Юг Энерго") является Валерий Пак – бывший заместитель министра природных ресурсов России и бывший руководитель Федерального агентства по пользованию недрами.

Летом 2018 года "Схемы" сообщали, что зять Виктора Медведчука Андрей Рюмин тоже решил заняться строительством в России.

Виктор Медведчук в июне 2020 года заявил журналистам "Схем", что никому не дает комментариев по поводу бизнеса.

Однако два года назад политик рассказал, как работает их семейный бизнес: "Оксана Марченко, моя жена, не занимается бизнесом. Она владеет бизнесом. Раз. А управляю бизнесом я".

Напомним: В 2018 году журналисты обнаружили, что жена Виктора Медведчука осваивает Гавриковское нефтяное месторождение в России.

Наталья Лавренюк – уроженка Львова и гражданская жена нардепа ОПЗЖ Тараса Козака, владеет 25% акций в компании "НЗНП Трейд", которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийске, а жена Медведчука Оксана Марченко контролирует в этой компании 61%.

В 2020 году, журналисты выяснили, что через оффшорные компании, которыми владеет Оксана Марченко, лидер ОПЗЖ связан с предприятиями, доли которых принадлежат олигарху Игорю Коломойскому. На фирмы Марченко записаны доли "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", а также "Днепроспецстали".