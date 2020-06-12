“Схеми” знайшли чергові бізнес-зв’язки Медведчука з Коломойським

Нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук має тісні бізнес-зв’язки у металургії, енергетиці, логістиці нафтопродуктів та медіа із українським олігархом Ігорем Коломойським.

Джерело: "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: Журналісти з’ясували, що через офшорні компанії, якими володіє дружина Медведчука Оксана Марченко, лідер ОПЗЖ пов’язаний із підприємствами, частки яких належать Коломойському.

Наприклад, приватні акціонерні товариства "Львівобленерго" і "Прикарпаттяобленерго", які постачають електроенергію споживачам, традиційно належали до сфери впливу братів Суркісів, Григорія та Ігоря, де вони мають мажоритарну частку у власності. Водночас міноритарна частка належить Коломойському та його партнеру Геннадію Боголюбову.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (Smida), 88% акцій "Прикарпаттяобленерго" належать п’яти кіпрським фірмам. Кінцевим бенефіціаром цих фірм є дружина Медведчука.

За даними кіпрського реєстру юридичних осіб, частки у цих фірмах за договором порівну поділені на двох кіпріотів. Як стверджують "Схеми", зазвичай, один номінальний власник тримає свою частку в інтересах бенефіціара. І дійсно, кіпріотка Анзеліка Пасенідоу, на якій зареєстрована половина акцій однієї з компаній, є довіреною особою Оксани Марченко. Це зроблено для того, щоб не "світити" ім’я кінцевого бенефіціара у реєстрах. Якщо ж компанія має кілька номінальних власників, то, як правило, це означає, що і володіють нею декілька бенефіціарів.

Розслідувачі вважають, що таким чином Медведчук і Марченко можуть володіти щонайменше половиною кожної із цих кіпрських фірм. Тобто сумарно їм може належати 44% акцій "Прикарпаттяобленерго".

В обленерго відповіли, що не володіють інформацією щодо частки родини Медведчука у власності підприємства.

Схожа ситуація склалась із "Львівобленерго". У підприємстві 5% акцій належить близькій до Коломойського кіпрській фірмі, а до 44% акцій може належати Марченко.

Також подружжя Марченко-Медведчук через кіпрські фірми пов’язане із "Запоріжжяобленерго": їм може належати близько 12% акцій підприємства. Міноритарний пакет акцій вказаного обленерго належить ще одній фірмі-власниці близькій до Коломойського.

Окрім того, через кіпрські фірми Марченко має частку у ПрАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь". За даними журналістів, вона може володіти щонайменше 17% акцій підприємства. Раніше у ЗМІ зазначали, що контроль над заводом належить так званій бізнес-групі "Приват" Коломойського та російській VS Energy.

У власності чотирьох офшорних компанії з Британських Віргінських островів, якими повністю або частково володіє Марченко, перебуває 41% акцій "Запорізького заводу феросплавів". Визначити, скільки саме відсотків акцій належить Марченко неможливо, оскільки невідомо, як саме вона володіє офшорними компаніями. Водночас "Економічна правда" зараховувала цей завод до сфери інтересів групи "Приват".

Журналісти також знайшли зв’язки Коломойського і Медведчука у власності логістичного комплексу в Одесі, який спеціалізується на перевалці нафти і зрідженого газу. Він записаний на чотири компанії. Останніми ж володіють кіпрські фірми, у кожній з яких має частку родина Медведчука: загалом близько 10%.

Окрім частки у власності телеканалу "1+1", родина Медведчука також фігурує у структурі власності інших телеканалів "Телерадіокомпанії "Студія 1+1": "2+2" та "ТЕТ".

Редакція "Схем" очікує коментарів від всіх згаданих підприємств щодо оприлюднених фактів.

Ігор Коломойський у коментарі журналістам зазначив, що для нього інформація про частку родини Медведчука у структурі "Студії 1+1" є новою.

"Для мене це новина. Порядок такий. Ми отримали цю інформацію. Телеканал повинен у строк відправити запити: коли відбулося відчуження, як відбулося відчуження і чому не повідомили. Тобто чому не повідомили? Чому про це дізнаємося із декларації?" – заявив олігарх.

За словами Коломойського, братів Суркісів та Медведчука пов’язують давні бізнес-стосунки. Олігарх також не може стверджувати, що не є партнером із Медведчуком в інших бізнесах.

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