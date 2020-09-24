Поки Навальний був у комі, в РФ заарештували його квартиру і рахунки
Поки російський опозиційний політик Олексій Навальний був в комі на його квартиру і рахунки в Росії наклали арешт.
Джерело: прессекретар політика Кіра Ярмиш
Пряма мова: "27 серпня, тобто через тиждень після отруєння Навального, пристави-виконавці оголосили про заборону реєстраційних дій на його частку в квартирі в Мар'їно. Це означає, що квартиру можна продати, подарувати або закласти. Тоді ж було заарештовано й рахунки Олексія".
Деталі: Відзначається, що арешт наклали за позовом компанії "Московський школяр", яку пов'язують з "поваром" президента РФ Володимира Путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним.
Йдеться про справу "Московського школяра". У 2018 році ФБК випустили розслідування в якому довели, що спалах дизентерії в школах і дитячих садах Москви пов'язаний з неякісним харчуванням, яке поставляє компанія Пригожина.
Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального pic.twitter.com/DwA39HSpzZ— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 24, 2020
У жовтні 2019 року суд стягнув майже 88 млн рублів з продюсера "Навальний LIVE" Любові Соболь, Навального і ФБК на користь "Московського школяра".
Пригожин заперечує зв'язок з "Московським школярем", проте в серпні він уклав з нею договір уступки вимоги і тепер опозиціонери повинні 88 млн рублів самому бізнесмену.
Що було раніше: 23 вересня в німецькій клініці Charité, в якій лікувався російський політик, повідомили, що виписали Навального, адже стан його здоров'я покращився до такої міри, що у стаціонарі не було потреби.
Передісторія:
- На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".
- Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела серед причетних до розслідування повідомили, що Навального отруїли покращеним типом цього нервового агента, від якого він мав померти ще в літаку.
- Пізніше лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".
- Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння Навального, і покарати винних.