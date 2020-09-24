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Поки Навальний був у комі, в РФ заарештували його квартиру і рахунки

Четвер, 24 вересня 2020, 17:01

Поки російський опозиційний політик Олексій Навальний був в комі на його квартиру і рахунки в Росії наклали арешт.

Джерело: прессекретар політика Кіра Ярмиш

Пряма мова: "27 серпня, тобто через тиждень після отруєння Навального, пристави-виконавці оголосили про заборону реєстраційних дій на його частку в квартирі в Мар'їно. Це означає, що квартиру можна продати, подарувати або закласти. Тоді ж було заарештовано й рахунки Олексія".

Деталі: Відзначається, що арешт наклали за позовом компанії "Московський школяр", яку пов'язують з "поваром" президента РФ Володимира Путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним.

Йдеться про справу "Московського школяра". У 2018 році ФБК випустили розслідування в якому довели, що спалах дизентерії в школах і дитячих садах Москви пов'язаний з неякісним харчуванням, яке поставляє компанія Пригожина.

У жовтні 2019 року суд стягнув майже 88 млн рублів з продюсера "Навальний LIVE" Любові Соболь, Навального і ФБК на користь "Московського школяра".

Пригожин заперечує зв'язок з "Московським школярем", проте в серпні він уклав з нею договір уступки вимоги і тепер опозиціонери повинні 88 млн рублів самому бізнесмену.

Українська правда
Теми: НавальнийРосія


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