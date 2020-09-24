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Пока Навальный был в коме, в РФ арестовали его квартиру и счета

Четверг, 24 сентября 2020, 17:01
Пока Навальный был в коме, в РФ арестовали его квартиру и счета

Пока российский оппозиционный политик Алексей Навальный был в коме на его квартиру и счета в России наложили арест.

Источник: пресс-секретарь политика Кира Ярмыш

Прямая речь: "27 августа, то есть через неделю после отравления Навального, приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино. Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы и счета Алексея".

Детали: Отмечается, что арест наложили по иску компании "Московский школьник", которую связывают с "поваром" президента РФ Владимира Путина бизнесменом Евгением Пригожиным.

Речь идет о деле "Московского школьника". В 2018 году ФБК выпустили расследование в котором доказали, что вспышка дизентерии в школах и детских садах Москвы связаны с некачественным питанием, поставляемым компанией Пригожина.

В октябре 2019 года суд взыскал почти 88 млн рублей с продюсера "Навальный LIVE" Любови Соболь, Навального и ФБК в пользу "Московского школьника".

Пригожин отрицает связь с "Московским школьником", однако в августе он заключил с ней договор уступки требования и теперь оппозиционеры должны 88 млн рублей самому бизнесмену.

Что было раньше: 23 сентября в немецкой клинике Charité, в которой лечился российский политик, сообщили, что выписали Навального, ведь состояние его здоровья улучшилось до такой степени, что в стационаре не было нужды. 

Предыстория:

  • В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
  • Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.
  • Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйРосcия
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