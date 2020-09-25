Столкновения под Олимпийским колледжем: в МОН говорят, что не ликвидируют заведение

Министерство образования и науки отреагировало на столкновения, которые произошли под Олимпийским колледжем имени Ивана Поддубного. Там уверяют, что заведение не планируют ликвидировать и требуют расследования инцидента.

Источник: заявление МОН

Детали: В ведомстве подчеркивают, что речь идет о реорганизации колледжа, а не его ликвидации. Планируется присоединить его к Национальному университету физического воспитания и спорта Украины. Обещают также сохранить за учреждением права финансово-хозяйственной самостоятельности, имея в виду ведение отдельного баланса, открытие счета в органах государственной казначейской службы с правом иметь код сети, иметь печать и штамп.

В МОН подчеркнули, что учебное заведение не может самостоятельно существовать, поскольку не соответствует требованиям законодательства, необходимым для получения статуса колледжа в системе высшего образования.

Министерство также обращается к правоохранителям с просьбой расследовать ситуацию, которая произошла на территории колледжа 24 сентября и призывают привлечь к ответственности лиц, причастных к эскалации конфликта.

"МОН осуждает попытки использования учащихся колледжа в политических интересах. Политике не место в образовании. МОН решительно настроено на конструктивное решение ситуации с участниками образовательного процесса, но точно не с теми, кто может стоять за их спинами в качестве дирижеров", – говорится в заявлении.

Что предшествовало: 24 сентября на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве произошли столкновения между работниками и студентами колледжа, которые заявляют о его "рейдерском захвате", и полицейскими.