Смешко: Гордона не будет в списке партии в Киевсовет
Пятница, 25 сентября 2020, 11:40
Журналиста Дмитрия Гордона нет и не будет в списке партии "Сила и честь" на выборах в Киевсовет.
Источник: кандидат в мэры Киева от партии "Сила и честь" Игорь Смешко в эфире Общественного радио
Прямая речь: "Безусловно, Дмитрия Гордона не будет в списке. Наше сотрудничество было только во время выборов в Верховную Раду".
Детали: По словам Смешко, Гордон никогда не был членом его партии, и сам об этом часто говорил. Он также добавил, что у Гордона "нет никаких политических амбиций", и в "этой кампании он также не участвует".
Предыстория:
- Во время президентской гонки Гордон публично поддерживал Игоря Смешко, называл его "идеальным кандидатом".
- Во время парламентской кампании 2019 года Гордон возглавил предвыборный штаб лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко.
- Гордон был депутатом Киевсовета 7 созыва от "Солидарности", но в ноябре 2016 года сложил полномочия.