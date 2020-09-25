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Смешко: Гордона не будет в списке партии в Киевсовет

Пятница, 25 сентября 2020, 11:40
Смешко: Гордона не будет в списке партии в Киевсовет
Фото korupciya.com

Журналиста Дмитрия Гордона нет и не будет в списке партии "Сила и честь" на выборах в Киевсовет.

Источник: кандидат в мэры Киева от партии "Сила и честь" Игорь Смешко в эфире Общественного радио

Прямая речь: "Безусловно, Дмитрия Гордона не будет в списке. Наше сотрудничество было только во время выборов в Верховную Раду".

Детали: По словам Смешко, Гордон никогда не был членом его партии, и сам об этом часто говорил. Он также добавил, что у Гордона "нет никаких политических амбиций", и в "этой кампании он также не участвует".

Предыстория:

  • Во время президентской гонки Гордон публично поддерживал Игоря Смешко, называл его "идеальным кандидатом".
  • Во время парламентской кампании 2019 года Гордон возглавил предвыборный штаб лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко.
  • Гордон был депутатом Киевсовета 7 созыва от "Солидарности", но в ноябре 2016 года сложил полномочия.

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Темы: Смешковиборыместная власть
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