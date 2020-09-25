Смешко: Гордона не будет в списке партии в Киевсовет

Журналиста Дмитрия Гордона нет и не будет в списке партии "Сила и честь" на выборах в Киевсовет.

Источник: кандидат в мэры Киева от партии "Сила и честь" Игорь Смешко в эфире Общественного радио

Прямая речь: "Безусловно, Дмитрия Гордона не будет в списке. Наше сотрудничество было только во время выборов в Верховную Раду".

Детали: По словам Смешко, Гордон никогда не был членом его партии, и сам об этом часто говорил. Он также добавил, что у Гордона "нет никаких политических амбиций", и в "этой кампании он также не участвует".

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