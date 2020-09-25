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Головного податківця Тернополя із сином затримали за вимагання 40 тисяч доларів

П'ятниця, 25 вересня 2020, 13:53
Головного податківця Тернополя із сином затримали за вимагання 40 тисяч доларів

Служба безпеки України разом із Державним бюро розслідувань затримали на вимаганні 40 тисяч доларів керівника державної податкової інспекції Тернополя.  

Джерело: Повідомлення СБУ, повідомлення ДПС у Тернопільскій області

Дослівно: "Посадовець разом із сином, директором місцевого підприємства харчової промисловості, вимагали у колишнього співробітника комбінату сплатити неіснуючий борг у $40 тисяч.

Ці гроші потерпілий начебто завинив роботодавцю через розтрату ввіреного йому майна та продукції. Аби змусити чоловіка відшкодувати "втрати" зловмисники залучили двох представників криміналітету. У разі відмови сплатити кошти кримінальники погрожували містянину фізичною розправою".

Деталі: Керівника податкової інспекції (згідно із інформацією на офіційному сайті інспекції йдеться про Євгена Воробця) затримали у службовому кабінеті. Його сина директора підприємства затримали відразу після отримання від потерпілого другої частини "боргу" у розмірі 10 тисяч доларів США.

 

Також в СБУ повідомляють, що одночасно за місцями проживання затримали кримінальників.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "вимагання".

У регіональній пресслужбі ДПС повідомили, що 24-го вересня відбувся обшук у службовому кабінеті начальника Тернопільської ДПІ Головного управління ДПС в області.

#офіційна_позиція Щодо затримання посадовця Тернопільської ДПІ Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м....

Опубліковано ДПС у Тернопільській області Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Українська правда

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Теми: ТернопільПодаткова служба
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