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Головного податківця Тернополя із сином затримали за вимагання 40 тисяч доларів

П'ятниця, 25 вересня 2020, 13:53

Служба безпеки України разом із Державним бюро розслідувань затримали на вимаганні 40 тисяч доларів керівника державної податкової інспекції Тернополя.  

Джерело: Повідомлення СБУ, повідомлення ДПС у Тернопільскій області

Дослівно: "Посадовець разом із сином, директором місцевого підприємства харчової промисловості, вимагали у колишнього співробітника комбінату сплатити неіснуючий борг у $40 тисяч.

Ці гроші потерпілий начебто завинив роботодавцю через розтрату ввіреного йому майна та продукції. Аби змусити чоловіка відшкодувати "втрати" зловмисники залучили двох представників криміналітету. У разі відмови сплатити кошти кримінальники погрожували містянину фізичною розправою".

Деталі: Керівника податкової інспекції (згідно із інформацією на офіційному сайті інспекції йдеться про Євгена Воробця) затримали у службовому кабінеті. Його сина директора підприємства затримали відразу після отримання від потерпілого другої частини "боргу" у розмірі 10 тисяч доларів США.

 

Також в СБУ повідомляють, що одночасно за місцями проживання затримали кримінальників.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "вимагання".

У регіональній пресслужбі ДПС повідомили, що 24-го вересня відбувся обшук у службовому кабінеті начальника Тернопільської ДПІ Головного управління ДПС в області.

#офіційна_позиція Щодо затримання посадовця Тернопільської ДПІ Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м....

Опубліковано ДПС у Тернопільській області Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Українська правда
Теми: ТернопільПодаткова служба


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