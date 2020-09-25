Главного налоговика Тернополя с сыном задержали за вымогательство 40 тысяч долларов
Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований задержали на вымогательстве 40 тысяч долларов руководителя государственной налоговой инспекции Тернополя.
Источник: Сообщение СБУ, сообщение ГНС в Тернопольской области
Дословно: "Чиновник вместе с сыном, директором местного предприятия пищевой промышленности, требовали у бывшего сотрудника комбината оплатить несуществующий долг в $ 40 000.
Эти деньги потерпевший якобы должен работодателю из-за растраты вверенного ему имущества и продукции. Чтобы заставить мужчину возместить "потери" злоумышленники привлекли двух представителей криминалитета. В случае отказа оплатить средства уголовники угрожали горожанину физической расправой".
Детали: Руководителя налоговой инспекции (по информации на официальном сайте инспекции речь идет о Евгении Воробце) задержали в служебном кабинете. Его сына директора предприятия задержали сразу после получения от потерпевшего второй части "долга" в размере 10 000 долларов США.
Также в СБУ сообщает, что одновременно по месту жительства задержали уголовников.
По данному факту открыто уголовное производство по статье "вымогательство".
В региональной пресс-служба ГНС сообщили, что 24-го сентября состоялся обыск в служебном кабинете начальника Тернопольской ГНИ Главного управления ГПС в области.
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