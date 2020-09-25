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Главного налоговика Тернополя с сыном задержали за вымогательство 40 тысяч долларов

Пятница, 25 сентября 2020, 13:53
Главного налоговика Тернополя с сыном задержали за вымогательство 40 тысяч долларов

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований задержали на вымогательстве 40 тысяч долларов руководителя государственной налоговой инспекции Тернополя.

Источник: Сообщение СБУ, сообщение ГНС в Тернопольской области

Дословно: "Чиновник вместе с сыном, директором местного предприятия пищевой промышленности, требовали у бывшего сотрудника комбината оплатить несуществующий долг в $ 40 000.

Эти деньги потерпевший якобы должен работодателю из-за растраты вверенного ему имущества и продукции. Чтобы заставить мужчину возместить "потери" злоумышленники привлекли двух представителей криминалитета. В случае отказа оплатить средства уголовники угрожали горожанину физической расправой".

Детали: Руководителя налоговой инспекции (по информации на официальном сайте инспекции речь идет о Евгении Воробце) задержали в служебном кабинете. Его сына директора предприятия задержали сразу после получения от потерпевшего второй части "долга" в размере 10 000 долларов США.

 

Также в СБУ сообщает, что одновременно по месту жительства задержали уголовников.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "вымогательство".

В региональной пресс-служба ГНС ​​сообщили, что 24-го сентября состоялся обыск в служебном кабинете начальника Тернопольской ГНИ Главного управления ГПС в области.

#офіційна_позиція Щодо затримання посадовця Тернопільської ДПІ Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м....

Опубліковано ДПС у Тернопільській області Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Украинская правда

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Темы: ТернопольНалоговая служба
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