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Вибори 2020: через наплив "однофамільців" Мін'юст запропонує змінити бюлетень

П'ятниця, 25 вересня 2020, 17:55
Вибори 2020: через наплив однофамільців Мін'юст запропонує змінити бюлетень

Міністерство юстиції запропонує змінити форму бюлетенів у зв’язку з тим, що кандидати нерідко змінюють свої імена та прізвища, стаючи однофамільцями лідерів виборчих перегонів.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська у Facebook

Деталі: Міністр наголошує, що законних підстав для відмови заявникам немає, тому Мін’юст має намір вийти з законодавчою ініціативою.

Пряма мова: "Вибори (місцеві вибори повинні пройти в Україні 25 жовтня 2020 року -ред.) виявили чимало охочих змінити свої імена та прізвища на ті, які носять лідери виборчих перегонів. Юридичних підстав для відмови заявникам немає.

І хоча відповідна зміна буде відображена у офіційній передвиборній автобіографії кандидата, це особливо не робить таку маніпулятивну передвиборну технологію менш ефективною.

Запропонуємо парламенту внести зміни до Виборчого кодексу, щоб відображати нещодавню зміну ПІБ безпосередньо у бюлетені, аби виборців не вводили в оману".

Нагадаємо: Центральна виборча комісія зареєструвала вже трьох кандидатів з однаковим прізвищем на проміжних парламентських виборах в 208 окрузі в Чернігівській області.

Уманська міська територіальна виборча комісія зареєструвала на місцеві вибори двох кандидатів на посаду міського голови Умані, які мають таке ж ім’я, як чинний мер - Олександр Цебрій.

Українська правда

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Теми: вибориМін'юст
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