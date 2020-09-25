Выборы 2020: из-за наплыва "однофамильцев" Минюст предложит изменить бюллетень

Министерство юстиции предложит изменить форму бюллетеней в связи с тем, что кандидаты нередко меняют свои имена, становясь однофамильцами лидеров избирательной гонки.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в Facebook

Детали: Министр отмечает, что законных оснований для отказа заявителям нет, поэтому Минюст намерен выйти с законодательной инициативой.

Прямая речь: "Выборы (местные выборы должны пройти в Украине 25 октября 2020 года ред.) обнаружили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. Юридических оснований для отказа заявителям нет.

И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую ​​манипулятивной предвыборную технологию менее эффективной.

Предложим парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене, чтобы избирателей не вводили в заблуждение".

Напомним: Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже трех кандидатов с одинаковой фамилией на промежуточных парламентских выборах в 208 округе в Черниговской области.

Уманская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на местные выборы двух кандидатов на должность городского главы Умани, которые имеют такое же имя, как действующий мэр, – Александр Цебрий.