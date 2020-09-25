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Забруднення найбільшої річки Криму в тисячу разів перевищує норму –  окупанти

П'ятниця, 25 вересня 2020, 18:36

Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов повідомив, що рівень забруднення річки Салгир в межах Сімферополя в тисячу разів перевищує норму. Причина цього - каналізаційні стоки.

Джерело: Аксьонов, якого цитує "Крим.Реалії"

Пряма мова Аксьонова: "Річка Салгир у нас отримує майже 70 тисяч кубометрів каналізаційних стоків. Ми заявили ще раз в федеральний уряд, щоб все-таки в Укромному поставити сучасні очисні, але є питання, що система очищення каналізаційних стоків інша.

Забруднення в межах Сімферополя по Салгиру за деякими показниками в тисячу разів вище норми".

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Нагадаємо: У зв'язку з нестачею прісної води в Криму кремлівський куратор окупованого Росією півострова Сергій Аксьонов вважає за необхідне порушити кримінальні справи щодо людей, які розпорядилися перекрити Північно-Кримський канал.

При цьому представництво президента в АРК відкидає звинувачення російської влади щодо обов'язків України постачати воду до анексованого Росією Криму й наголошує, що забезпечення окупованої території ресурсами є обов'язком держави-окупанта.

21 вересня стало відомо, що Північний Крим залишився без води вслід за центральним. Пересохли свердловини, що забезпечують водою 29 поселень.

Теми: Кримокупаціявода


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