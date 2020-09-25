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Загрязнение крупнейшей реки Крыма в тысячу раз выше нормы – оккупанты

Пятница, 25 сентября 2020, 18:36
Загрязнение крупнейшей реки Крыма в тысячу раз выше нормы – оккупанты

Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что уровень загрязнения реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. Причина этого –  канализационные стоки.

Источник: Аксенов, которого цитирует "Крим.Реалії"

Прямая речь Аксенова: "Река Салгир у нас получает практически 70 тысяч кубометров канализационных стоков. Мы заявили еще раз в федеральное правительство, чтобы все-таки в Укромном поставить современные очистные, но есть вопросы, что система очистки канализационных стоков другая.

Загрязнение в пределах Симферополя по Салгиру по некоторым показателям в тысячу раз выше нормы".
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Напомним: В связи с нехваткой пресной воды в Криму кремлевский куратор оккупированного Россией полуострова Сергей Аксенов считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал.

При этом представительство президента в АРК отвергает обвинения российской власти относительно обязанностей Украины поставлять воду в аннексированный Россией Крым и подчеркивает, что обеспечение оккупированной территории ресурсами является обязанностью государства-оккупанта.

21 сентября стало известно, что Северный Крым остался без воды вслед за центральным. Пересохли скважины, снабжающие водой 29 поселений.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымоккупациявода
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