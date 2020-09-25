Трагедію розслідуватиме комісія з посадовців. Зеленський летить на Харківщину

За дорученням президента Володимира Зеленського створили Державну комісію під головуванням віцепрем'єр-міністра Олега Уруського для з'ясування обставин падіння літака на Харківщині та надання всієї необхідної допомоги постраждалим.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль, президент Володимир Зеленський

Пряма мова Шмигаля: "Створили Державну комісію під головуванням віцепрем'єр-міністра Олега Уруського для якнайшвидшого з'ясування обставин трагедії та надання всієї необхідної допомоги постраждалим.

До складу комісії увійдуть Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та інші посадові особи".

Пряма мова Зеленського: "Просто немає слів… Терміново створюємо урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії. Відповідне доручення дав Прем'єр-міністру. На місці вже працює пошукова команда.

Завтра буду на Харківщині".

Передісторія: У Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч з дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.

Загиблих близько 20 людей – різні джерела повідомляють про 18-22. Доля ще декількох невідома.