Трагедию будет расследовать комиссия из чиновников. Зеленский летит на Харьковщину

По поручению президента Владимира Зеленского создали Государственную комиссию под председательством вицепремьер-министра Олега Уруского для выяснения обстоятельств падения самолета в Харьковской области и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим.

Источник: премьер Денис Шмыгаль, президент Владимир Зеленский

Прямая речь Шмыгаля: "Создали Государственную комиссию под председательством вицепремьер-министра Олега Уруского для скорейшего выяснения обстоятельств трагедии и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим.

В состав комиссии войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ДСНС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица ".

Прямая речь Зеленского: "Просто нет слов ... Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда.

Завтра буду на Харьковщине".

Предыстория: В Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.

Погибли по разным данным от 18 до 22 людей. Еще судьба нескольких неизвестна.