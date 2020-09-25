ПАДІННЯ ЛІТАКА НА ХАРКІВЩИНІ: ЗАГИНУЛИ ДВА ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ
У Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що наразі відомо про 18 загиблих та двоє тяжко поранених під час падіння військового літака у Харківській області.
Джерело: пресслужба МВС, ОФіс президента, глава Харківської ОДА Олексій Кучер у Telegram
Деталі: МВС повідомляє, що на борту літака перебувало 23 особи (5 членів екіпажу та 18 курсантів). Станом на 21:45 18 загиблих та двоє тяжко поранених.
У відомстві зазначають, що на літаку перебували військові льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені І.Кожедуба. На борту літака перебувало 23 особи (5 членів екіпажу та 18 курсантів). Станом на 21: 45 18 загиблих та двоє тяжко поранених.
В Офісі президента повідомили, що вогонь вже погасили. 20 людей загинули, двоє поранені. Попередньо, на борту було 24 особи. У Зеленського повідомили, що створюється державна комісія для з'ясування всіх обставин та причин цієї катастрофи.
Тим часом глава ОДА Кучер з місця події зазначає, на борту було 28 осіб, з них 7 офіцерів та 21 курсант. З них 22 людини загинуло, 2 вижили (1 в критичному стані), доля чотирьох невідома.
Передісторія: У Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч з дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.