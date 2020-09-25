ПАДІННЯ ЛІТАКА НА ХАРКІВЩИНІ: ЗАГИНУЛИ ДВА ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ

У Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що наразі відомо про 18 загиблих та двоє тяжко поранених під час падіння військового літака у Харківській області. Пізніше Офіс генпрокурора повідомив про загибель 25 людей на борту.

Джерело: пресслужба МВС, ОФіс президента, глава Харківської ОДА Олексій Кучер у Telegram, ДСНС

Деталі: МВС повідомляє, що на борту літака перебувало 23 особи (5 членів екіпажу та 18 курсантів). У відомстві зазначають, що на літаку перебували військові льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені І.Кожедуба. Станом на 21:45 повідомлялося про 18 загиблих та двоє тяжко поранених.