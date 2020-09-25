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Літак, який розбився на Харківщині, виконував навчально-тренувальний політ – РНБО

П'ятниця, 25 вересня 2020, 23:43
фото: дснс

Під час виконання навчально-тренувального польоту сталося падіння військового літака у Харківській області. Загиблих щонайменше 22 людини.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook

Пряма мова Данілова: "Під час виконання навчально-тренувального польоту сталась жахлива трагедія. Виконуючи захід на посадку, поблизу міста Чугуїв розбився військово-транспортний літак Збройних Сил України АН-26 бортовий номер 76.

На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба".

Передісторія: У Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч з дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.

Загиблих близько 20 людей – різні джерела повідомляють про 18-22. Доля ще декількох невідома.

Українська правда
Теми: РНБОавіаХарківська область


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