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Самолет, который разбился на Харьковщине, выполнял учебно-тренировочный полет – СНБО

Пятница, 25 сентября 2020, 23:43
Самолет, который разбился на Харьковщине, выполнял учебно-тренировочный полет – СНБО
фото: гсчс

Падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета. Погибших не менее 22 человек.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook

Прямая речь Данилова: "Во время выполнения учебно-тренировочного полета произошла ужасная трагедия. Выполняя заход на посадку вблизи города Чугуев разбился военно-транспортный самолет Вооруженных Сил Украины АН-26 бортовой номер 76.

На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба".

Предыстория: В Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.

Погибли по разным данным от 18 до 22 людей. Еще судьба нескольких неизвестна.

Украинская правда

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Темы: СНБОавиаХарьковская область
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