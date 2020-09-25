Самолет, который разбился на Харьковщине, выполнял учебно-тренировочный полет – СНБО

Падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета. Погибших не менее 22 человек.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook

Прямая речь Данилова: "Во время выполнения учебно-тренировочного полета произошла ужасная трагедия. Выполняя заход на посадку вблизи города Чугуев разбился военно-транспортный самолет Вооруженных Сил Украины АН-26 бортовой номер 76.

На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба".

Предыстория: В Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.

Погибли по разным данным от 18 до 22 людей. Еще судьба нескольких неизвестна.