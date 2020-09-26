Катастрофа АН-26: низка іноземних країн висловлюють співчуття

Низка іноземних держав висловилюють співчуття Україні у зв’язку з загибеллю курсантів на борту Ан-26, який розбився під Чугуєвом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щойно дізнався про трагічну загибель військового літака у Чугуєві цього вечора. Мої думки з родинами й друзями загиблих. Від імені ЄС висловлюю співчуття президентові Володимиру Зеленському, міністру Дмитру Кулебі та міністру оборону Тарану", - пише головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

"Сумна новина з України. У катастрофі військового літака під Харковом загинуло понад 20 кадетів. Неймовірно болюча втрата для родин і країн. Приєднуюся до вашої скорботи", - відреагував президент Польщі Анджей Дуда.

"Сьогоднішня вечірня новина з України неймовірно сумна. Наші думки з рідними й друзями, які втратили близьких у катастрофі військового літака, і бажаємо повного одужання тим, хто залишився живим. Сьогодні усі канадці подумки з вами", - написав прем’єр Канади Джастін Трюдо.

"Висловлюю щирі співчуття усім рідним та друзям, які вчора втратили своїх близьких в авіакатастрофі в Україні, та президентові Володимиру Зеленському.

Європа у жалобі разом з вами і бажає повного одужання тим, хто вижив", - написав президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Мої найглибші співчуття близьким загиблих у трагічній авікатастрофі під Харковом. Подумки з народом нашої братньої України", - пише глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

Співчуття Україні від імені своїх країн висловлюють також посол Британії Мелінда Сіммонз, посол Німеччини Анка Фельдгузен.