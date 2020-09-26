Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Катастрофа АН-26: низка іноземних країн висловлюють співчуття

Субота, 26 вересня 2020, 10:49

Низка іноземних держав висловилюють співчуття Україні у зв’язку з загибеллю курсантів на борту Ан-26, який розбився під Чугуєвом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щойно дізнався про трагічну загибель військового літака у Чугуєві цього вечора. Мої думки з родинами й друзями загиблих. Від імені ЄС висловлюю співчуття президентові Володимиру Зеленському, міністру Дмитру Кулебі та міністру оборону Тарану", - пише головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. 

"Сумна новина з України. У катастрофі військового літака під Харковом загинуло понад 20 кадетів. Неймовірно болюча втрата для родин і країн. Приєднуюся до вашої скорботи", - відреагував президент Польщі Анджей Дуда. 

"Сьогоднішня вечірня новина з України неймовірно сумна. Наші думки з рідними й друзями, які втратили близьких у катастрофі військового літака, і бажаємо повного одужання тим, хто залишився живим. Сьогодні усі канадці подумки з вами", - написав прем’єр Канади Джастін Трюдо.

"Висловлюю щирі співчуття усім рідним та друзям, які вчора втратили своїх близьких в авіакатастрофі в Україні, та президентові Володимиру Зеленському.

Європа у жалобі разом з вами і бажає повного одужання тим, хто вижив", - написав президент Європейської ради Шарль Мішель.  

"Мої найглибші співчуття близьким загиблих у трагічній авікатастрофі під Харковом. Подумки з народом нашої братньої України", - пише глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс. 

Співчуття Україні від імені своїх країн висловлюють також посол Британії Мелінда Сіммонз, посол Німеччини Анка Фельдгузен. 

Теми: Катастрофа АН26


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Міністр оборони назвав попередню причину катастрофи АН-26

оновленоНа місці катастрофи АН-26 знайшли ще одне тіло і "чорні скриньки"

Черговий антирекорд: більше 3800 випадків коронавірусу в Україні

У світі фіксують найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії

На борту АН-26 було 27 людей, одного курсанта не допустили

У авіакатастрофі літака Повітряних Сил ЗСУ загинули 25 людей – ОГП

Усі новини...
Катастрофа АН26
Міністр оборони назвав попередню причину катастрофи АН-26
Курсанти не керували АН-26, пілот доповідав про відмову двигуна – СБУ
На місці катастрофи АН-26 знайшли ще одне тіло і "чорні скриньки"
Останні новини
10:58
У ЗСУ запевняють, що АН-26 не мали ремонтувати найближчі два роки
10:49
Катастрофа АН-26: низка іноземних країн висловлюють співчуття
10:41
Зеленський сподівається, що Рада скоро ухвалить законопроєкт щодо "інвестиційних нянь"
10:16
Міністр оборони назвав попередню причину катастрофи АН-26
10:03
Курсанти не керували АН-26, пілот доповідав про відмову двигуна – СБУ
09:21
оновленоНа місці катастрофи АН-26 знайшли ще одне тіло і "чорні скриньки"
09:07
Черговий антирекорд: більше 3800 випадків коронавірусу в Україні
08:57
На Західній Україні пройдуть зливи, помаранчевий рівень небезпечності
08:35
Катастрофа АН-26: пошуки трьох осіб досі тривають – ДСНС
08:17
У Львові оголосили день жалоби через катастрофу на Харківщині
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!